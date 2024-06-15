Кейт Миддлтон заявила о прогрессе в борьбе с онкологией и поделилась планами

Супруга британского наследного принца принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила о «значительном прогрессе» в борьбе с онкологическим заболеванием и намерена участвовать в публичном мероприятии. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я добиваюсь значительного прогресса (в борьбе с онкологией)», — отметила она.

По словам Кейт Миддлтон, у нее, как и у любого человека, проходящего через химиотерапию, бывают «и хорошие, и плохие дни».

Принцесса Уэльская рассказала о намерении посетить парад по случаю дня рождения короля Карла III.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

В начале июня принц Уильям рассказал о состоянии здоровья Кейт Миддлтон.

Ранее рассказали, на самом ли деле Кейт Миддлтон втайне просила о помощи иллюзиониста.