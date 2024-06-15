Депутат заявил о приближении крупного успеха на фронте

Город Волчанск в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои, вскоре попадет в «котел» и будет полностью окружен. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мы ведем бои, мы освобождаем метр за метром данную территорию. Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров — максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», — утверждает Водолацкий.

Бои за Волчанск развернулись во время наступления российской армии в Харьковской области с целью отодвинуть зону боевых действий дальше от границы России.

До этого стало известно о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в районе Волчанска.

Ранее российский солдат рассказал, как военные ВСУ пытаются отбить город Волчанск.