Число погибших в обрушившемся подъезде в Шебекино увеличилось до четырех

Тело еще одного, четвертого погибшего нашли под завалами обрушившегося подъезда дома в белгородском Шебекино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«К сожалению, четыре человека погибли», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что поисково-спасательные работы в Шебекино завершены. Удалось спасти шесть человек, пострадали семеро.

Сотрудники ведомства вывезли примерно 300 кубометров строительного мусора, они разобрали уже более половины завалов.

До этого глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших под обстрелами ВСУ.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино Белгородской области, назвав его неизбирательными обстрелами гражданской инфраструктуры.

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