Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число погибших в обрушившемся подъезде в Шебекино увеличилось до четырех

МЧС: под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего

close
100%
Никита Цицаги/NEWS.ru/Global Look Press

Тело еще одного, четвертого погибшего нашли под завалами обрушившегося подъезда дома в белгородском Шебекино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«К сожалению, четыре человека погибли», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что поисково-спасательные работы в Шебекино завершены. Удалось спасти шесть человек, пострадали семеро.
Сотрудники ведомства вывезли примерно 300 кубометров строительного мусора, они разобрали уже более половины завалов.

До этого глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших под обстрелами ВСУ.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино Белгородской области, назвав его неизбирательными обстрелами гражданской инфраструктуры.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами