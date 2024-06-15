ЦБ намерен обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Центробанк РФ хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января выявлять конфликты интересов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации регулятора, мера поможет защитить права вкладчиков и застрахованных лиц. К НПФ будут предъявляться требования, аналогичные подобным для защиты интересов профучастников и управляющих компаний.

Кроме того, фонды будут обязаны вести обязательный учет информации о конфликтах интересов.

«Документ определяет правила выявления конфликтов интересов, ... описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, — например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом», — говорится в сообщении Центробанка.

До этого Центробанк России сообщил, что россияне по-прежнему смогут открывать в банках валютные вклады в долларах и евро.

Ранее в Центробанке заявили о росте международных резервов РФ.