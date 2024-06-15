Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Голубев: силы ПВО сбили несколько украинских дронов под Ростовом

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Украинские дроны уничтожили в районе города Каменск-Шахтинский, их обломки упали на промплощадку. По словам главы региона, предварительно никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки в нежилом строении было повреждено остекление.

«Около четырех утра силами ПВО сбито несколько БПЛА», — написал Голубев.

Накануне силы ПВО перехватили 70 дронов ВСУ над российским регионом.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о нарушении электроснабжения в Морозовском районе региона в результате атаки беспилотников ВСУ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами