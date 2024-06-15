Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Украинские дроны уничтожили в районе города Каменск-Шахтинский, их обломки упали на промплощадку. По словам главы региона, предварительно никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки в нежилом строении было повреждено остекление.

«Около четырех утра силами ПВО сбито несколько БПЛА», — написал Голубев.

Накануне силы ПВО перехватили 70 дронов ВСУ над российским регионом.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о нарушении электроснабжения в Морозовском районе региона в результате атаки беспилотников ВСУ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.