Украинские войска в зоне ответственности группировки войск РФ «Запад» за прошедшие сутки нанесли поражение бригадам ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.

«Слаженными действиями мотострелковые подразделения группировки <…> поразили живую силу и технику подразделений механизированных бригад», — отметил он.

По словам Шарова, также бойцы атаковали 119-ю бригаду территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 1-й бригады Нацгвардии в районах шести населенных пунктов. В их числе Берестовое, Загоруйковка, Нововодяное, Стелимаховка, Табаевка и Купянск.

Шаров отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки за сутки вскрыли и подавили около 100 объектов ВСУ, а средства ПВО уничтожили три летательных аппарата.

11 июня стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).