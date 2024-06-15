Первые делегации на встречу по Украине прибыли в Швейцарию, но отказались общаться с журналистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Мы приехали заранее, чтобы подготовить все на месте. Главы государств прибудут завтра, я больше ничего не могу вам сказать», — заявил представитель японской делегации.

Остальные делегаты давать комментарии отказались в принципе. По данным корреспондента, на вечер пятницы, 14 июня, в швейцарском Бюргенштоке, где пройдет встреча, уже находились делегации Кипра, Греции и Тимора, не считая делегации принимающей страны.

Дорога к курорту, которым является Бюргеншток, в данный момент закрыта — допуск имеют только местные жители по пропускам, члены официальных делегаций и работники гостиниц на территории отеля. В районе находится большое количество военных и полицейских.

До этого было названо количество делегаций, которые примут участие в конференции по Украине.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее историк заявил о перехвате Путиным информационной повестки Запада.