Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарию прибывают первые делегации на встречу по Украине

РИА Новости: первые делегации на встречу по Украине прибыли в Швейцарию

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Первые делегации на встречу по Украине прибыли в Швейцарию, но отказались общаться с журналистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Мы приехали заранее, чтобы подготовить все на месте. Главы государств прибудут завтра, я больше ничего не могу вам сказать», — заявил представитель японской делегации.

Остальные делегаты давать комментарии отказались в принципе. По данным корреспондента, на вечер пятницы, 14 июня, в швейцарском Бюргенштоке, где пройдет встреча, уже находились делегации Кипра, Греции и Тимора, не считая делегации принимающей страны.

Дорога к курорту, которым является Бюргеншток, в данный момент закрыта — допуск имеют только местные жители по пропускам, члены официальных делегаций и работники гостиниц на территории отеля. В районе находится большое количество военных и полицейских.

До этого было названо количество делегаций, которые примут участие в конференции по Украине.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее историк заявил о перехвате Путиным информационной повестки Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами