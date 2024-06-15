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В Шебекино завершили разбор завалов

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Шебекино

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Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательную операцию в Шебекино Белгородской области, где Вооруженные силы Украины взорвали один из подъездов жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек, и, к сожалению, четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора», — сообщили в МЧС.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино Белгородской области, назвав его неизбирательными обстрелами гражданской инфраструктуры.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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Обстрелы Белгородской области
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