Постпред Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что американские власти проверили нацбат «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и не выявили нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации уточнили, что нарушения могли бы мешать Вашингтону оказывать ему военную помощь Украине.

«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США», — сказал Кислица на заседании СБ ООН.

Он отметил, что украинские власти приветствуют это заключение.

До этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сокрушительном ударе возмездия в случае атак по Крыму. И об этом Москва предупреждает США, Великобританию и ЕС, добавила дипломат.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.