Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США не нашли нарушений при проверке «Азова»

Постпред Украины при ООН Кислица: США проверили «Азов» и не нашли нарушений

close
100%
112 Украина

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что американские власти проверили нацбат «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и не выявили нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации уточнили, что нарушения могли бы мешать Вашингтону оказывать ему военную помощь Украине.

«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США», — сказал Кислица на заседании СБ ООН.

Он отметил, что украинские власти приветствуют это заключение.

До этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сокрушительном ударе возмездия в случае атак по Крыму. И об этом Москва предупреждает США, Великобританию и ЕС, добавила дипломат.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами