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США позволят индейскому племени возобновить охоту на китов

WP: индейское племя маках добилось от США разрешение на китобойный промысел

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us.whales.org

Индейское племя маках добилось от США разрешение на китобойный промысел — в ближайшие 10 лет им будет позволено забить 25 китов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«В четверг племя маках получило долгожданное разрешение... (Оно) позволяет маках выловить до 25 серых китов, обитающих в северо-восточной части Тихого океана, в течение десяти лет», — сообщает издание.

Дело в том, что для племени маках, проживающего в штате Вашингтон на северо-западе США, китобойный промысел является одним из ключевых исторических занятий — племя занималось этим промыслом вплоть до 1920 года, когда численность китов из-за промышленного забоя животных критически сократилась.

Маках предпринимали попытки возобновить охоту на китов в 1999 году, но правительство США запретило это в 2000, и только сейчас племя добилось возвращения себе исторического права.

До этого в США индейцы племени навахо выступили против добычи урановой руды на своих землях.

Ранее представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США.

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