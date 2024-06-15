Врачи предупредили о новом опасном тренде среди детей

Среди детей распространился квадробинг — имитация поведения животных. Он опасен для здоровья, так как ребенок может отравиться кормом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Стеллу Хамхоеву.

«Корм домашних животных небезопасен для детей», — сказала она.

По словам врача, большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают. Специалист подчеркнула, что небольшие твердые гранулы корма, которые ребенку сложно прожевать, могут попасть в дыхательное пути и привести к удушью. Также корм домашних животных представляет особую опасность для детей с аллергией.

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова посоветовала родителям, которые заметили проявление квадробинга у своих детей, постараться разобраться в причинах.

«Физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырех конечностях, <…> поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребенка», — обратила внимание медицинский психолог реабилитационного центра «Кораблик» РДКБ Яна Селиванова.

Ранее лось выгнал детей с игровой площадки в Петербурге.