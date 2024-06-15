Россиянам посоветовали закрывать энергоемкие приложения телефона на жаре

Главные враги мобильного телефона летом — прямые солнечные лучи и знойная жара. Экран, аккумулятор и процессор не терпят температуру выше 35 градусов. Поэтому важно не оставлять телефон под прямыми лучами солнца, носить его желательно в сумке. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Арина Филиппова.

«Кроме того, обращайте внимание на сертификат IP защиты вашего устройства. В последнее время производители часто говорят об этом. Сертификат подтверждает степень защиты устройства от внешнего воздействия — от влаги, воды, пыли и др. Чем выше показатель, тем лучше ваше устройство защищено. Первая цифра показывает степень защиты от пыли и грязи, вторая — от воды. Сертификация IP67 означает, что смартфон защищен от пыли и погружения в воду на глубину не более одного метра максимум на 30 минут. Сертификация IP68 означает, что мобильный телефон защищен под водой на глубине до 4 метров в течение 30 минут. IP68 распространяется почти на все последние модели смартфонов. Важно помнить, что производители, несмотря на все меры защиты, не предоставляют гарантию на случаи выхода смартфона из строя при контакте с водой», — объяснила она.

Еще один совет от эксперта — закрывайте энергоемкие приложения сразу после использования. Когда на улице становится слишком жарко, не следует злоупотреблять в том числе фото- и видеосъемкой в высоком разрешении. Именно в это время смартфоны, особенно последних моделей, имеют тенденцию перегреваться. Отключение функций Bluetooth и Wi-Fi также поможет снизить риск нагрева смартфона.

«Ваш телефон боится не только жары, но и резкой смены температур. Старайтесь не перемещать телефон в очень холодное пространство с кондиционером, даже если вы чувствуете, что он перегревается. Температурный шок может оказаться для него опасным», — добавила специалист.

Кроме этого, рекомендуется не брать смартфон с собой на пляж или в бассейн. Попадание воды или песка внутрь большинства гаджетов не менее опасно для устройств, чем слишком высокая или низкая температуры. Если в смартфон все же попал песок, выключите его и с помощью баллона со сжатым воздухом продуйте динамик, микрофон и гнездо для зарядки. Ни в коем случае не используйте фен с ненаправленным потоком воздуха, зубочистки и иголки. С ними вы можете загнать песок еще глубже в устройство и повредить контакты. Если в смартфон попало слишком много песка, лучше обратиться в сервисный центр.

«Чтобы защитить смартфон от внешнего воздействия, присмотритесь к дополнительным защитным аксессуарам. Если вы планируете активные развлечения, в том числе съемку под водой, лучше приобрести водонепроницаемый противоударный чехол», — подчеркнула Филлипова.

Есть телефон все-таки перегрелся, постарайтесь не использовать его, пока он не остынет, а лучше и вовсе его отключить.

«Переместите телефон в тень и не подключайте к зарядному устройству, так корпус смартфона еще сильнее может нагреться. Когда телефон остынет, его можно включить. Убедитесь, что все функции работают», — резюмировала эксперт.

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