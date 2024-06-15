Стало известно, когда Кременской район ЛНР будет освобожден от ВСУ

Зачистка территории Кременского района в Луганской Народной Республике (ЛНР) от украинских военнослужащих произойдет в течение месяца-полутора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

«У нас осталось несколько населенных пунктов Кременского района, которые находятся в так называемой серой зоне», — отметил он.

По словам Водолацкого, когда Кременской район целиком будет освобожден, там начнет восстанавливаться мирная жизнь. Депутат напомнил, что это «последние населенные пункты» в ЛНР. Водолацкий подчеркнул, что они небольшие, но это все равно «наша территория».

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