Гидрометцентр пообещал москвичам отличную погоду на выходных

Москвичей на выходных ожидает замечательная погода без ливней, с комфортной температурой и ясным небом. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После дождливой рабочей недели наступает замечательный период. В субботу и воскресенье просто замечательная июньская погода. Температура тут двоякая. С одной стороны, она примерно на 1,5 градуса выше многолетних значений, вполне комфортно… Но по сравнению с первой половиной недели температура понизится», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, в Москве и Подмосковье температура воздуха опустится до 22-25 градусов тепла. А вот на следующей неделе могут возобновиться дожди, при этом в конце недели ожидается повышение температуры до 30 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что июнь в Москве будет теплым, но количество осадков превысит норму.

Ранее две девушки пострадали из-за ливня в Москве.