Стали известны подробности работы чат-бота для жалоб учителей

Рособрнадзор планирует запустить на образовательной платформе «Сферум» чат-бот для приема жалобы учителей из разных регионов РФ. Об этом сообщают »Известия».

«К новому учебному году планируется выпустить ряд новых функций, в том числе разрабатывается специальный чат-бот для Рособрнадзора,» — отметили в публикации, уточнив, что в ближайшее время будет проводиться тестирование сервиса.

Газете рассказали, что в случае отсутствия мер реагирования жалоба может быть подана в департамент образования соответствующего региона, а при невозможности урегулировать вопрос на местном уровне — непосредственно в Министерство просвещения РФ.

До этого 84-летнего заслуженного учителя из Брянской области заподозрили в развращении школьниц. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Если суд признает пенсионера виновным в развращении двух и более лиц, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее бывшая ученица обманом выманила у своего экс-преподавателя более 4 млн рублей.