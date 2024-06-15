Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности работы чат-бота для жалоб учителей

«Известия»: чат-бот для Рособрнадзора на «Сферуме» разрабатывают к 1 сентября

close
100%
РИА Новости

Рособрнадзор планирует запустить на образовательной платформе «Сферум» чат-бот для приема жалобы учителей из разных регионов РФ. Об этом сообщают »Известия».

«К новому учебному году планируется выпустить ряд новых функций, в том числе разрабатывается специальный чат-бот для Рособрнадзора,» — отметили в публикации, уточнив, что в ближайшее время будет проводиться тестирование сервиса.

Газете рассказали, что в случае отсутствия мер реагирования жалоба может быть подана в департамент образования соответствующего региона, а при невозможности урегулировать вопрос на местном уровне — непосредственно в Министерство просвещения РФ.

До этого 84-летнего заслуженного учителя из Брянской области заподозрили в развращении школьниц. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Если суд признает пенсионера виновным в развращении двух и более лиц, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее бывшая ученица обманом выманила у своего экс-преподавателя более 4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами