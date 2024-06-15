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США считают, что стоимость восстановления Украины неуклонно растет

В администрации США заявили, что стоимость восстановления Украины увеличивается

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Rod Lamkey/Global Look Press

Американские власти считают, что стоимость восстановления Украины превышает оценочную сумму в $486 млрд, которую приводит Всемирный банк (ВБ). Об этом заявил представитель администрации США, передает ТАСС.

«Сейчас [сумма], несомненно, больше, особенно учитывая ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины в последние недели», — сказал он.

Представитель администрации США обратил внимание, что на этом фоне возникло предложение о российских суверенных активах. Западные союзники Украины настаивают, что Россия должна платить за восстановление Украины.

До этого cтраны G7 потребовали от России компенсировать Украине ущерб в размере $486 млрд. В заявлении G7 говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам России.

Ранее в Госдуме сочли воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.

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