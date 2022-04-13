13 апреля 2022, 13:24 Инфографика Товары иностранных брендов, по которым скучают россияне

Объявленные антироссийские санкции вызвали массовый уход из России иностранных брендов или приостановку их деятельности. Число ушедших компаний уже исчисляется сотнями. И по многим их продуктам россияне успели соскучиться.



Как показало исследование Romir, сильнее всего жители России жалеют об уходе производителей электроники и бытовой техники. На втором месте – фэшн-бренды, одежда и обувь. Половина россиян сильно расстроилась из-за недоступности иностранных автомобилей.



Зато меньше всего переживают жители об уходе иностранного пива и крепкого алкоголя – 41% и 37% респондентов соответственно заявили, что не хотят возвращения этой продукции на российский рынок. Еще 39% не особо скучают по закрывшимся точкам общепита западных сетей.