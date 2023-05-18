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Россия сообщила об ударе по ЗРК Patriot. Чем известны эти установки

Минобороны РФ сообщило, что в ходе ударов ракетами «Кинжал» по Киеву уничтожили пять американских пусковых установок Patriot. На Украине подтвердили факт повреждения ЗРК, а западные СМИ писали, что эти повреждения незначительные.

Patriot стоит на вооружении с 1982 года, а его разработка стартовала еще в начале 1970-х. С тех пор установка претерпела как минимум три этапа модернизации, последняя была принята на вооружение в 2001 году.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

В состав батареи Patriot входит система РЛС, командный пункт и от четырех до восьми пусковых установок. Их задача – противоракетная оборона. Одним из главных недостатков ЗРК считается необходимость в орбитальной поддержке – специальный спутник наводит ракеты на цель и обеспечивает траекторию полета. Patriot – дорогая система, стоимость батареи из четырех ПУ доходит до $1 млрд.

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