Минобороны РФ сообщило, что в ходе ударов ракетами «Кинжал» по Киеву уничтожили пять американских пусковых установок Patriot. На Украине подтвердили факт повреждения ЗРК, а западные СМИ писали, что эти повреждения незначительные.
Patriot стоит на вооружении с 1982 года, а его разработка стартовала еще в начале 1970-х. С тех пор установка претерпела как минимум три этапа модернизации, последняя была принята на вооружение в 2001 году.
Россия сообщила об ударе по ЗРК Patriot. Чем известны эти установки
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"
В состав батареи Patriot входит система РЛС, командный пункт и от четырех до восьми пусковых установок. Их задача – противоракетная оборона. Одним из главных недостатков ЗРК считается необходимость в орбитальной поддержке – специальный спутник наводит ракеты на цель и обеспечивает траекторию полета. Patriot – дорогая система, стоимость батареи из четырех ПУ доходит до $1 млрд.