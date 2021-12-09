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Инфографика

Самые востребованные профессии 2021 года

Самыми востребованными профессиями в 2021 году стали водители, менеджеры и продавцы. Об этом сообщается в рейтинге HeadHunter. За этот год в России было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тысячи вакансий продавцов. Кроме того, популярными оказались вакансии на должность бухгалтера (87,2 тысячи), менеджера по работе с клиентами (80,5 тысячи) и кладовщика, в том числе грузчика и комплектовщика (74,9 тысячи), а также повара всех уровней (53,8 тысячи). Самые востребованные профессии в России в 2021 году — в инфографике «Газеты.Ru»
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