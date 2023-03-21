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Инфографика

Когда выходят на пенсию в разных странах мира

Во Франции последние недели идут массовые протесты, на которые выходят сотни тысяч человек – граждане пятой республики не согласны с повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Его будут поднимать постепенно до 2030 года.

Однако Франция – страна с далеко не самым высоким пенсионным порогом. Первое место в мире занимает Италия: там на пенсию выходят в 67 лет и мужчины, и женщины. Всего на полгода раньше – жители Австралии. В целом, почти во всех развитых странах – США, Великобритании, Германии, Канаде, Испании – пенсионный возраст составляет 65 лет и старше. А самый низкий порог в Индонезии – 58 лет.

Подробнее о том, в каком возрасте граждане разных стран выходят на пенсию – в инфографике «Газеты.Ru».
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