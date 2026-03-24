Финляндия должна восстановить связи с Россией, в противном случае она уничтожит саму себя. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, обращаясь к финским властям в связи с энергетическим кризисом.

«Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия находится совсем рядом. При желании мы можем получить нефть и, возможно, удобрения практически моментально», — отметил он.

По мнению профессора, от решения нынешнего финского руководства зависит политическое наследие страны.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что властям Финляндии необходимо принять срочные меры по восстановлению отношений с Россией.

Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. 4 апреля 2023 года года страна стала 31-м членом НАТО. В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией. Официальной причиной были названы опасения по поводу «инструментальной миграции»: увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых Финляндия обвинила в использовании России как транзитной страны для дальнейшего следования в Европу.

