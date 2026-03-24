Агрессивная собака чуть не растерзала российскую пенсионерку, и это попало на видео

В Красноярске агрессивная собака набросилась на пенсионерку и чуть не растерзала ее, это попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел в Академгородке — овчарка набросилась на пожилую женщину на ходунках и вцепилась в нее — этот момент попал на видео, на кадрах видно, как животное тянет пострадавшую за конечность.

Пенсионерку отбили от собаки соседи. По словам местных жителей, это не первое нападение этой овчарки — ранее она кусала людей и других собак. Хозяйку животного неоднократно предупреждали о запрете выгула на детской площадке без намордника и поводка, однако жалобы участковому результатов не дали. Соседи называют семью пьющей.

Скорая помощь приехала на место происшествия только через час. Полиция вовсе не прибыла.

Ранее агрессивный питбуль бросался на людей и покалечил ребенка в Подмосковье.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!