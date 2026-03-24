Роднина объяснила, почему россиян не допустили к участию в чемпионате мира по фигурному катанию

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира, передает РИА Новости.

«ISU не мог допустить наших до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе МОК. Общие же правила действуют на протяжении сезона», — сказала Роднина.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Праге с 23 по 29 марта.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее сообщалось о том, что Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят с совместным номером в шоу Тутберидзе.

 
