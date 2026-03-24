В Нидерландах призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в США

В Нидерландах более 170 тысяч человек призывают к бойкоту ЧМ по футболу

В Нидерландах более 170 тысяч человек подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года из-за политики президента США Дональда Трампа, передает RTL Nieuws.

Документ передан на рассмотрение парламента страны. Инициатором выступил журналист Теун ван де Кеукен. Он вместе с соавторами документа считает, что сборная Нидерландов не должна участвовать в турнире из-за «агрессивного военного вмешательства» США во внутренние дела других стран и риторики по Гренландии.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА не намерен отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях.