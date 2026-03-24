Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

В Нидерландах призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в США

В Нидерландах более 170 тысяч человек призывают к бойкоту ЧМ по футболу
Stephanie Scarbrough/Reuters

В Нидерландах более 170 тысяч человек подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года из-за политики президента США Дональда Трампа, передает RTL Nieuws.

Документ передан на рассмотрение парламента страны. Инициатором выступил журналист Теун ван де Кеукен. Он вместе с соавторами документа считает, что сборная Нидерландов не должна участвовать в турнире из-за «агрессивного военного вмешательства» США во внутренние дела других стран и риторики по Гренландии.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА не намерен отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!