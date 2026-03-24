В Хмельницкой области начались перебои с электричеством

В Хмельницкой области после взрывов начались перебои с электричеством. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Зафиксированы перебои с электроснабжением», — написал он.

23 марта сообщалось о взрывах в городе Буча, в результате которых два правоохранителя получили травмы. По данным главы областной государственной администрации Николай Калашник, первый взрыв произошел возле многоквартирного жилого дома. Спустя некоторое время рядом взорвалось еще одно неизвестное устройство. Место происшествия было оцеплено, обстоятельства взрывов выясняются, уточнил глава областной государственной администрации. Полиция Киевской области уже квалифицировала произошедшее как террористический акт. Там уточнили, что второй взрыв произошел в момент прибытия сотрудников полиции.

22 марта в украинском Чернигове произошел взрыв в здании супермаркета. По словам начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате детонации были травмированы четыре человека, их госпитализировали.



Ранее в части Киева пропали свет и вода.