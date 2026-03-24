Екатерина Волкова захотела помириться с дочерью

Актриса Екатерина Волкова рассказала kp.ru, что пытается помириться с дочерью Валерией.

Волкова не стала делиться подробностями конфликта. Она объяснила, что не хочет раскрывать причину ссоры, чтобы не усугублять ситуацию. Артистка призналась, что сильно переживает из-за паузы в общении с дочерью. Ранее артистка утверждала, что не видится с внуками из-за сложных отношений с зятем.

«Мы как-то хотим договориться, чтобы внуки все-таки могли со мной видеться. И вообще с дочерью хотелось бы наладить отношения. Но и с зятем, наверно, если он придет и просто по-мужски поговорит. Просто у нас недопонимание, которое, как снежный ком, наращивается», — поделилась актриса.

Волкова заявила о пользе общения друг с другом для решения конфликтов. Сейчас артистка работает с психологом, так как находится в ужасном состоянии.

«Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет видеться. Мы с ним договорились уже, а детей обманывают», — призналась знаменитость.

