Жена Зеленского оконфузилась во время выступления в Белом доме

Супруга Зеленского в Белом доме обратилась к пустому креслу вместо Мелании Трамп
Жена президента Украины Елена Зеленская обратилась к пустому креслу на мероприятии в Белом доме после того, как первая леди США Мелания Трамп уже ушла. Речь идет об инциденте, который произошел на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе», сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности», — сказала Зеленская, обратившись к пустому сиденью.

По ее словам, Украина является «вашим надежным партнером в этой области».

«Еще раз благодарю вас», — добавила супруга украинского лидера.

К этому моменту жена американского президента уже покинула мероприятие, произнеся приветственную речь.

До этого Елена Зеленская и Мелания Трамп провели встречу, в ходе которой обсудили защиту детей. Зеленская поблагодарила Трамп за письмо, которое ее муж, президент США Дональд Трамп, передал российскому коллеге Владимиру Путину.

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.

 
