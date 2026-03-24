В Турции заявили об отсутствии проблем с поставками газа из Ирана

Минэнерго Турции: остановок в поставках газа из Ирана в Турцию нет

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что проблем с поставками газа в страну из Ирана нет. Его слова приводит телеканал A Haber.

«Проблем с поставками природного газа нет. Хранилища заполнены на 71%», — сказал он.

Так Байрактар прокомментировал публикацию агентства Bloomberg. Оно ранее сообщило со ссылкой на источники, что Тегеран якобы остановил поставки газа в Турцию после того, как Израиль на прошлой неделе нанес удар по крупному газовому месторождению Южный Парс.

18 марта глава администрации района Ассаллуйе (иранская провинция Бушер) сообщил, что в результате удара, нанесенного Израилем и США, на нескольких объектах месторождения Южный Парс возник пожар. На этом фоне Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения иранских вооруженных сил) заявил о намерении в ближайшее время нанести удары по объектам нефтегазового сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

