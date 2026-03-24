США анонсировали первую в истории космическую миссию на ядерном двигателе

Khairil Azhar Junos/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты планируют до конца 2028 года запустить к Марсу первый в истории межпланетный космический аппарат с ядерным двигателем Space Reactor-1 Freedom. Об этом сообщило NASA на своем официальном сайте.

В пресс-релизе говорится, что эта миссия призвана открыть новую эру в исследовании дальнего космоса. Аппарат, оснащенный ядерной электрической двигательной установкой, позволит эффективно транспортировать грузы в условиях, где нельзя применять солнечные батареи.

Согласно плану, по достижении Марса SR-1 Freedom выпустит полезную нагрузку Skyfall — вертолеты класса Ingenuity, которые продолжат изучение Красной планеты.

В NASA подчеркивают, что этот запуск создаст прецедент в области регулирования и эксплуатации ядерных систем в космосе, а также заложит основу для будущих двигательных установок длительных миссий.

Ядерные двигатели еще не применялись в космосе. Сейчас для дальних миссий используются радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые обеспечивают питание космических аппаратов, но не служат им движущей силой.

«Ядерные электрические двигатели обладают уникальными возможностями для эффективной транспортировки грузов в дальний космос и позволяют осуществлять миссии с высокой мощностью за пределами Юпитера», — говорится в сообщении американского космического агентства.

В реализации проекта участвует минэнерго США. Как заявили в ведомстве, это партнерство откроет возможности для продолжительных исследований за пределами Луны и — в перспективе — для пилотируемых полетов на Марс и во внешнюю часть Солнечной системы.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!