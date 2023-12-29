История бумажных денег в России

Императрица Екатерина II 9 января 1769 года издала манифест о выпуске ассигнаций, первых бумажных денежных знаков. Потребность в эквиваленте монетам возникла по причине истощения серебряных рудников и из-за планомерного роста оборота денег в экономике. Правительство несло огромные расходы из-за войны с Турцией 1768-1774 годов, однако острая нехватка серебра и одновременное перенасыщение рынка большим количеством тяжелых медных монет превращали крупные расчеты в сложную операцию. Так, для перевозки 500 рублей требовалась отдельная подвода. 1000 руб. весили 62,5 пуда и транспортировались на двух телегах.

Изначально ассигнации пользовались большой популярностью, но быстро обесценились. В 1843 году их заменили кредитными билетами, которые обеспечивались серебром и золотом.

В начале XX века император Николай II велел художникам переделать купюры так, чтобы они стали достаточно красивыми для будущей «самой сильной страны в мире». Орнаменты на банкнотах отличались сложностью, а печать была многоцветной. Однако затем началась Первая мировая, а потом — революция. В 1915-м бумажных денег стало не хватать, власти прекратили их свободный обмен на серебро и золото. Возник дефицит монет, с которым пытались справиться, выпуская казначейские билетные знаки. Кроме того, в качестве денег использовались почтовые марки, напечатанные к 300-летию дома Романовых.

С 1917 года у власти находилось Временное правительство, которое обзавелось своими денежными знаками. Летом появились купюры в 20, 40 и 250 рублей, получившие в народе название «керенки» (по фамилии последнего председателя Временного правительства А. Ф. Керенского). Кроме них, печатались тысячерублевые банкноты с изображением здания Госдумы («думки»).

С 1919 по 1924 год на территории страны под контролем советской власти в ходу были совзнаки. С 1922 по 1947 в обращении также находились червонцы. Они не были подвержены послереволюционной гиперинфляции и должны были сделать советскую валюту устойчивее. В 1923-м были впервые напечатаны денежные купюры СССР. На банкноте номиналом в 10 тыс. рублей был изображен Кремль и старый Большой каменный мост. С тех пор на бумажных деньгах появились надписи на языках народов страны.

В результате денежной реформы 1993 года в обращение вышли билеты банка России номиналами 100, 200, 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и 50 тыс. рублей. После деноминации 1 января 1998 года внешний вид российских денег снова изменился.