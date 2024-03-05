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Что известно о ракетах Taurus: основные характеристики

Разработка крылатых ракет Taurus началась в 1994 году, ей занимались немецкая компания Daimler-Benz Aerospace AG и шведский концерн Bofors. Еще до того, как ракету испытали, бундестаг в 1997 году потратил на закупку Taurus $335 млн.

Сейчас Taurus позиционируют как семейство модульных ракет: они могут быть оснащены разными боеголовками и запускаться с различных типов платформ.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Taurus KEPD 350, которые Германия может поставить Украине, — это авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» с дальностью поражения до 500 км. Боеприпас оснащен комбинированной системой наведения, которая позволяет ему летать на большие расстояния без поддержки GPS. Taurus KEPD 350 оснащены турбореактивным двигателем Williams WJ38-15 малого размера и тяги. Большая часть полета ракеты проходит на высоте 50-70 метров, что позволяет ей обходить системы ПВО. Кроме этого, Taurus не включает радар, что также затрудняет ее обнаружение.

Технические характеристики ракеты позволяют использовать ее в сложных условиях — ракета может поражать высокозащищенные и заглубленные цели. При этом риск для самолета-носителя Taurus сводится к минимуму, так как у него нет необходимости заходить в зону работы ПВО противника. Переносить такие ракеты могут истребители F-16, которые Киеву уже пообещали передать Дания, Нидерланды и США.

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