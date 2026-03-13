Герой России Ярашев рассказал о своих ощущениях во время 68-дневной обороны позиций в ДНР

Герой России Ярашев заявил, что не чувствовал страха во время 68-дневной обороны

Герой России Сергей Ярашев не чувствовал страха, когда на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе интервью для RT рассказал сам военнослужащий.

«Страха не было. Как-то хладнокровно к этому относился», — сказал Ярашев.

По словам бойца Вооруженных сил РФ, у него уже много раз спрашивали, как он себя чувствовал, пока держал оборону опорного пункта. Герой России сообщил, что в тот момент «отпустил все мысли».

Он предположил, что отголоски страха могли промелькнуть, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «прямо конкретно начали штурмовать». В то же время Ярашев отметил, что это мог быть не страх, а адреналин.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что 21-летний военный из Самары Сергей Ярашев после потери сослуживцев в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино. В ходе боевых действий молодой человек лишился обеих ступней, поэтому после эвакуации его отправили в госпиталь.

На следующий день российский лидер подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.

Ранее Сергея Ярашева решили наградить премией имени Тиграна Кеосаяна.