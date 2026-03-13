Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Герой России Ярашев рассказал о своих ощущениях во время 68-дневной обороны позиций в ДНР

Герой России Ярашев заявил, что не чувствовал страха во время 68-дневной обороны
Global Look Press

Герой России Сергей Ярашев не чувствовал страха, когда на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе интервью для RT рассказал сам военнослужащий.

«Страха не было. Как-то хладнокровно к этому относился», — сказал Ярашев.

По словам бойца Вооруженных сил РФ, у него уже много раз спрашивали, как он себя чувствовал, пока держал оборону опорного пункта. Герой России сообщил, что в тот момент «отпустил все мысли».

Он предположил, что отголоски страха могли промелькнуть, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «прямо конкретно начали штурмовать». В то же время Ярашев отметил, что это мог быть не страх, а адреналин.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что 21-летний военный из Самары Сергей Ярашев после потери сослуживцев в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино. В ходе боевых действий молодой человек лишился обеих ступней, поэтому после эвакуации его отправили в госпиталь.

На следующий день российский лидер подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.

Ранее Сергея Ярашева решили наградить премией имени Тиграна Кеосаяна.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!