Мостовой объяснил, почему в РПЛ присутствуют проблемы с судейством

Мостовой заявил, что судьей РПЛ надо наказывать, чтобы они учились на ошибках
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что арбитры в чемпионате России практически всегда избегают наказания за допущенные ошибки. Его слова приводит РИА Новости.

«Проблема заключается в том, что судьи никогда не виноваты, они всегда найдут оправдание. Сколько лет я живу, столько лет я это вижу. Игроков наказывают, команды наказывают, значит, надо и их наказывать. Чтобы было неповадно и они учились на ошибках», — сказал Мостовой.

Чемпионат России возобновился 27 февраля. В 19‑м туре РПЛ в каждом матче арбитры пользовались помощью системы VAR, что привело к судейским скандалам.

К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» (2:1) главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота москвичей после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались

Ранее глава РПЛ назвал беспрецендентным судейство после рестарта чемпионата.

 
