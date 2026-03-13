Размер шрифта
В США карточку еще играющего популярного бейсболиста продали за рекордную сумму

NBC: карточку бейсболиста Аарона Джаджа продали за рекордные $5,2 млн
Коллекционную бейсбольную карточку игрока клуба New York Yankees Аарона Джаджа продали за $5,2 млн. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Речь идет о карточке Bowman Chrome Draft Superfractor 2013 года. Она подписана самим спортсменом и существует в единственном экземпляре. Сделку по ее продаже организовала компания Fanatics Collect. Покупатель и продавец решили не раскрывать свои имена.

Стоимость карточки Джаджа резко выросла за последние годы. В 2022 году она продавалась на аукционе Fanatics Premier за $324 тыс. и со временем ее ценность среди фанатов только росла.

Предыдущий рекорд стоимости современной бейсбольной карточки был установлен в 2020 году. Тогда уникальную карточку Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor 2009 года с подписью игрока Los Angeles Angels Майка Траута продали за $3,936 млн.

По данным Card Ladder, самой дорогой спортивной карточкой в истории остается карточка Upper Deck Exquisite 2007–2008 годов с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта. Ее продали за $12,9 млн 23 августа на аукционе Heritage. Второе место занимает карточка бейсболиста Микки Мэнтла 1952 года Topps с оценкой SGC 9.5. Ее продали за $12,6 млн 28 августа 2022 года.

Аарон Джадж попал в клуб New York Yankees в первом раунде драфта MLB 2013 года под 32-м номером. В Главной лиге он дебютировал в августе 2016 года. В 2017 году спортсмен стал новичком года Американской лиги. Позже он трижды признавался самым ценным игроком лиги — в 2022, 2024 и 2025 годах — и семь раз участвовал в Матче всех звезд.

В прошлом сезоне Джадж стал лидером лиги по нескольким показателям: среднему проценту отбивания (0,331), проценту выхода на базу (0,457) и силе удара (0,668). Также он получил 124 уока — это лучший показатель в Американской лиге.

Ранее рестлер Пол потратил $5,275 млн на карточку с Пикачу, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

 
