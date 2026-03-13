Размер шрифта
Беспилотники атаковали Кировскую область

Соколов: беспилотники ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк в Кировской области
Evgeniy Maloletka/AP

Утром 13 марта беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Кирово-Чепецк в Кировской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, предварительно, в результате налета никто из мирных жителей не пострадал. Представители оперативных служб работают на местах и контролируют ситуацию.

Соколов также призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«В детских садах и школах безопасность обеспечена», — написал губернатор региона, напомнив, что все педагоги в области прошли тренировки по отработке действий в случае атаки — безопасность детям обеспечена, занятия проходят по обычному расписанию.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России за час, 13 марта, обнаружили и сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России. Над Кировской областью и Краснодарским краем было уничтожено по четыре дрона, а над территорией Ставропольского края — два БПЛА.

Ранее стало известно, что Севастополь пережил одну из самых мощных атак ВСУ.

 
