В Москве состоялся форум «Здоровое общество»

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» завершил свою работу форум «Здоровое общество». В этом году на Форуме были представлены инновационные медицинские технологии и современные подходы к широкому внедрению принципов здорового образа жизни, объединяющие научные достижения с повседневной практикой. Организатором Форума выступала экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2026 году Форум выступил платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС. В работе Форума приняли участие более 2000 делегатов, экспертов, слушателей и представителей СМИ. Форум посетили представители 10 иностранных делегаций: Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Арабская Республика Египет, Султанат Оман, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Исполнительный комитет СНГ. В рамках деловой программы состоялось более 20 экспертных сессий.

В торжественном открытии Форума приняла участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Она рассказала о развитии здравоохранения и задачах на будущее, поставленных в соответствии со Стратегией развития здравоохранения до 2030 года. Основной акцент делается на первичное звено здравоохранения, ФАПы, врачебные амбулатории, центральные и районные больницы, поликлиники – то есть те организации, которые самыми первыми сталкиваются с проблемами в здоровье человека, занимаются их предупреждением, ранним выявлением и последующим наблюдением.

«С 2025 года мы активно начали развивать инфраструктуру ядерной медицины, оснащая медорганизации ПЭТами, ОФЭКТ/КТ, циклотронами и иным оборудованием для радионуклидной диагностики и лечения пациентов. Ожидаем, что к 2030 году количество такого оборудования возрастет почти в два раза. Создаем инфраструктуру для повышения доступности экстренной медицинской помощи, развиваем наши федеральные клиники. Всего до 2030 года планируем создать и отремонтировать более 4 тысяч медицинских подразделений, закупить свыше 45 тысяч медицинских изделий, почти половина из которых будет российского производства», – отметила Татьяна Голикова.

Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума «Здоровое общество», Глава Российского государства подчеркнул, что важное место в повестке Форума занимают вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины.

«Форум «Здоровое общество» в очередной раз доказал, что является одним из ведущих событий в области здравоохранения, площадкой для международного диалога, местом для обмена опытом, презентации ведущих разработок и передовых проектов. Достижение целей по увеличению продолжительности здоровой жизни – комплексная задача, и такие площадки позволяют находить максимально эффективные возможности для взаимодействия, партнерства и сотрудничества как между субъектами Российской Федерации, так и на международной арене», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Модератором пленарного заседания «Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья» выступил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Он отметил, что в рамках заседания зарубежные страны поделились опытом, который показывает, что для достижения результатов в увеличении продолжительности жизни и сохранении здоровья важна синергия здравоохранения, культуры, спорта и других сфер, а помогает в реализации этих направлений внедрение современных технологий: «Египет показывал направления, связанные с генетическими исследованиями, борьбой с инфекционными заболеваниями, ранней диагностикой злокачественных новообразований. Также это рефреном прозвучало и в выступлениях наших коллег из Казахстана, Таджикистана и Беларуси».

Министр подчеркнул, что в России сегодня практически каждый национальный проект содержит блок вопросов, направленных на профилактику: «Это и нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», где развиваются сети поликлинических подразделений и женских консультаций по всей стране; это блоки вопросов нацпроекта «Семья», в который включены направления, касающиеся сохранения репродуктивного здоровья и поддержания высокого уровня рождаемости; это нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья», где блок вопросов профилактического направления также силен».

В официальном обходе выставочного пространства форума «Здоровое общество» приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Министр здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халед Абдель Гаффар. На выставке были представлены передовые медицинские технологии и решения в области ИИ, диагностики, лечения и реабилитации, а также разработки для повседневного здоровья и продукты здорового питания. Также для участников был организован интерактивный квест по экспозиции форума «Здоровое общество» от лаборатории актуальных технологий MARMA.

В рамках форума состоялся торжественный финал II Всероссийского конкурса «Технологии для здоровья человека». Конкурс объединил амбициозных ученых и исследователей со всей страны, представивших перспективные разработки в сфере сохранения и укрепления здоровья. Лучшие проекты могут стать частью реализации национальных инициатив по развитию современных технологий здравоохранения. По итогам экспертного отбора были определены 18 финалистов, среди которых жюри выбрало победителей.