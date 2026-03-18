На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

В Москве состоялся форум «Здоровое общество»

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» завершил свою работу форум «Здоровое общество». В этом году на Форуме были представлены инновационные медицинские технологии и современные подходы к широкому внедрению принципов здорового образа жизни, объединяющие научные достижения с повседневной практикой. Организатором Форума выступала экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2026 году Форум выступил платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС. В работе Форума приняли участие более 2000 делегатов, экспертов, слушателей и представителей СМИ. Форум посетили представители 10 иностранных делегаций: Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Арабская Республика Египет, Султанат Оман, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Исполнительный комитет СНГ. В рамках деловой программы состоялось более 20 экспертных сессий.

В торжественном открытии Форума приняла участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Она рассказала о развитии здравоохранения и задачах на будущее, поставленных в соответствии со Стратегией развития здравоохранения до 2030 года. Основной акцент делается на первичное звено здравоохранения, ФАПы, врачебные амбулатории, центральные и районные больницы, поликлиники – то есть те организации, которые самыми первыми сталкиваются с проблемами в здоровье человека, занимаются их предупреждением, ранним выявлением и последующим наблюдением.

«С 2025 года мы активно начали развивать инфраструктуру ядерной медицины, оснащая медорганизации ПЭТами, ОФЭКТ/КТ, циклотронами и иным оборудованием для радионуклидной диагностики и лечения пациентов. Ожидаем, что к 2030 году количество такого оборудования возрастет почти в два раза. Создаем инфраструктуру для повышения доступности экстренной медицинской помощи, развиваем наши федеральные клиники. Всего до 2030 года планируем создать и отремонтировать более 4 тысяч медицинских подразделений, закупить свыше 45 тысяч медицинских изделий, почти половина из которых будет российского производства», – отметила Татьяна Голикова.

Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума «Здоровое общество», Глава Российского государства подчеркнул, что важное место в повестке Форума занимают вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины.

«Форум «Здоровое общество» в очередной раз доказал, что является одним из ведущих событий в области здравоохранения, площадкой для международного диалога, местом для обмена опытом, презентации ведущих разработок и передовых проектов. Достижение целей по увеличению продолжительности здоровой жизни – комплексная задача, и такие площадки позволяют находить максимально эффективные возможности для взаимодействия, партнерства и сотрудничества как между субъектами Российской Федерации, так и на международной арене», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Модератором пленарного заседания «Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья» выступил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Он отметил, что в рамках заседания зарубежные страны поделились опытом, который показывает, что для достижения результатов в увеличении продолжительности жизни и сохранении здоровья важна синергия здравоохранения, культуры, спорта и других сфер, а помогает в реализации этих направлений внедрение современных технологий: «Египет показывал направления, связанные с генетическими исследованиями, борьбой с инфекционными заболеваниями, ранней диагностикой злокачественных новообразований. Также это рефреном прозвучало и в выступлениях наших коллег из Казахстана, Таджикистана и Беларуси».

Министр подчеркнул, что в России сегодня практически каждый национальный проект содержит блок вопросов, направленных на профилактику: «Это и нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», где развиваются сети поликлинических подразделений и женских консультаций по всей стране; это блоки вопросов нацпроекта «Семья», в который включены направления, касающиеся сохранения репродуктивного здоровья и поддержания высокого уровня рождаемости; это нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья», где блок вопросов профилактического направления также силен».

В официальном обходе выставочного пространства форума «Здоровое общество» приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Министр здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египет Халед Абдель Гаффар. На выставке были представлены передовые медицинские технологии и решения в области ИИ, диагностики, лечения и реабилитации, а также разработки для повседневного здоровья и продукты здорового питания. Также для участников был организован интерактивный квест по экспозиции форума «Здоровое общество» от лаборатории актуальных технологий MARMA.

В рамках форума состоялся торжественный финал II Всероссийского конкурса «Технологии для здоровья человека». Конкурс объединил амбициозных ученых и исследователей со всей страны, представивших перспективные разработки в сфере сохранения и укрепления здоровья. Лучшие проекты могут стать частью реализации национальных инициатив по развитию современных технологий здравоохранения. По итогам экспертного отбора были определены 18 финалистов, среди которых жюри выбрало победителей.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами