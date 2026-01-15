На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

«Роснефть» открыла новые археологические памятники

Сотрудники научного института «Роснефти» в Самаре в 2025 году обнаружили семь новых памятников археологии на территории Самарской и Оренбургской областей. Специалисты обследовали более 200 земельных участков, отведенных под хозяйственное освоение компаний «Самаранефтегаз» и «Оренбургнефть» (добывающие активы «Роснефти»).

В рамках работ были обследованы 17 объектов культурного наследия, из них семь — памятники археологии, ранее не зафиксированные в исторических источниках и документах. Среди них три курганных могильника, два одиночных кургана и одно селище — Нижненикольское III (Самарская область).

Археологические находки, обнаруженные при обследовании селища, среди которых фрагменты орнаментированной керамической посуды и кости домашних животных, по мнению специалистов, относятся к срубной культуре* позднего бронзового века (вторая половина II — начало I тыс. до н.э.).

В Оренбургской области у п. Первое мая при обследовании ранее неизвестного курганного могильника были обнаружены три курганные насыпи. В ходе работ собран подъемный археологический материал, в том числе бронзовая подпружная пряжка (элемент конской упряжи), выполненная в технике литья. Памятник предположительно датируется эпохой раннего железного века (VII в. до н.э. — IV в. н.э.).

В ходе полевых работ 2025 года специалисты также уточнили границы территории ранее выявленных объектов культурного наследия: Курганного могильника Марьевка I, одиночного кургана Марьевка II, курганного могильника у с. Лебяжка и других.

По итогам обследований, проведенных специалистами института, исторические карты Урала и Поволжья пополнились новыми объектами археологии.

«Роснефть» заботится о сохранении исторического и культурного наследия и, в соответствии с законодательством РФ, проводит археологические обследования на предпроектной стадии при проведении любых строительных работ.

  • Срубная культурно-историческая общность — археологическая культура поздней бронзы (вторая половина II — начало I тыс. до н.э.). Географически была распространена в степной и лесостепной полосах Восточной Европы между Днепром и Уралом. В Поволжье и на Урале культура широко представлена археологическими памятниками: поселениями и курганными могильниками. Этническая принадлежность — индоиранцы. Основные виды деятельности представителей срубной культуры — скотоводство и земледелие.

