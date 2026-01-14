На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

«Роснефть» организовала лекторий для школьников на тему сохранения популяции лошадей Пржевальского

Компания «Оренбургнефть» (ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье) организовала лекторий для школьников «Роснефть-классов» и молодежи из «Движения первых», посвященный популяции лошади Пржевальского.

В 2025 году «Оренбургнефть» стала официальным опекуном жеребенка лошади Пржевальского. Этот вид лошадей занесен в Красную книгу России и имеет высочайший, нулевой статус редкости.

В ходе встречи представители первого в стране Центра реинтродукции лошади Пржевальского рассказали о масштабной работе по сохранению вида, об истории, особенностях и повадках уникального животного. В завершение мероприятия дети приняли участие в викторине с тематическими сувенирами.

Акция была приурочена ко Дню заповедников и национальных парков в России и организована в рамках сотрудничества предприятия с Оренбургским государственным природным заповедником и Центром реинтродукции лошади. Сотрудничество нацелено на улучшение условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных, способствует дальнейшему изучению исчезающих видов, а также развитию экологического туризма в регионе.

«Оренбургнефть» развивает волонтерское движение, в том числе по экологическому и социально-гуманитарному направлениям. По итогам 2025 года предприятие организовало более 50 просветительских мероприятий для молодежи, участниками которых стали свыше 3 500 человек. В числе акций, направленных на формирование экологической культуры, духовных и патриотических ценностей - «Экотерритория», «Чистые берега», «Экошкола», «Сад памяти» и другие.

Картина дня
«Потом условия России будут жестче». Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву на переговоры
Bloomberg: Уиткофф и Кушнер скоро снова приедут в Москву на встречу с Путиным
ВС РФ взяли под контроль Комаровку в Сумской области. Военная операция, день 1421-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1421-й день
«Заставлял людей плакать от смеха». Умер актер Игорь Золотовицкий
Актер и режиссер Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет
Шмыгаль заявил о неготовности Киева к энергетическому кризису
Гуф проигнорировал журналистов после первого заседания суда
В Госдуме предложили решение для улучшения системы родовспоможения
Ларисе Долиной предрекли паузу в карьере после переноса концерта на конец 2026 года
Новости и материалы
В Индии готовятся к сокращению торговли с Ираном
Мужчина пропал после ссоры с начальницей на новогоднем корпоративе в Подмосковье
Dodge отказался от выпуска кроссовера Hornet из-за падения продаж
На белорусско-украинской границе начали задерживать в сотни раз больше людей
В Челябинске школьнику с инфарктом диагностировали паническую атаку
Экс-замглавы Краснодара Нетреба обжаловал приговор по делу о мошенничестве
Лавров рассказал о третьем саммите Россия — Африка
Назван возраст пиковой сексуальной активности у мужчин
Горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве
Все магазины закрылись в одном из сел Пермского края
Игорь Синяк нанял охрану после ограбления в Париже
Стало известно, сколько ЕС потратил на Украину с начала СВО
«Это ведь политика»: ветеран ЦСКА о сдаче билетов на ЧМ-2026
Бывший разведчик предрек возврат Европы к сотрудничеству с Россией
В Китае РФ назвали единственной страной, способной уничтожить 11 авианосцев США
В Иране заявили об угрозе безопасности Ближнего Востока из-за США и Израиля
Следователи установили все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
Пушков счел «мутной идеей» назначение спецпосланника ЕС для переговоров с Россией
Все новости
«Ликвидация высших должностных лиц». Почему удар США по Ирану неизбежен?
Полковник Ходаренок: США завершают подготовку к военным действиям против Ирана
«Театр приглашает на подзарядку гаджетов»: как белгородцы спасают друг друга во время блэкаута
Губернатор Гладков допустил эвакуацию из Белгородской области из-за блэкаута
Рада проголосовала за нового министра обороны Украины
В Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов, но без инфоцыган и онлифанщиц
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Теперь вы знаете
Задержаны подозреваемые в гибели детей в роддоме Новокузнецка. Кто они?
В Новокузнецке по делу о гибели младенцев задержали главврача и завотделением реанимации
Бонни Паркер из Голливуда: Фэй Данауэй — 85
«Не умеют пользоваться душем и микроволновкой». Как индийские работники устроились в России?
В Россию стали ввозить больше работников из Индии
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Теперь вы знаете
Рэпер Гуф не признал вину в грабеже
Глава Минздрава США удивился, что Трамп жив
Глава Минздрава Кеннеди-младший удивился живучести Трампа, учитывая его рацион
«Выборы гораздо ближе, чем казалось». Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады
Юлии Тимошенко грозит 10 лет колонии по делу о подкупе депутатов Верховной рады
Как распознать токсичные отношения и выйти из них без потерь: советы психолога
Что такое токсичные отношения, почему они возникают и как их завершить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами