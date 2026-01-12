На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Путин подписал Указ о проведении Международного муниципального форума в расширенном формате

Президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодном проведении Международного муниципального форума (ММФ) с участием партнеров из дружественно настроенных муниципальных образований по всему миру. Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия Указом Главы государства назначен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Форум станет международной деловой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов развития современных городов не только на муниципальном уровне, но и в более широком плане в рамках двустороннего и многостороннего формата сотрудничества России с зарубежными государствами. Организатором ММФ выступит Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«В 2025 году мы провели форум в формате «БРИКС плюс/аутрич», в котором приняли участие свыше 5300 человек, в том числе 653 мэра городов и руководителя муниципальных образований, 2500 представителей из 83 регионов России, а также 1450 зарубежных участников из 75 стран мира. В соответствии с Указом Президента России форум будет проходить в широком формате, так как сегодня продолжается межмуниципальный диалог России с партнерами, направленный на улучшение экономического благополучия, качества жизни и здоровья граждан. Форум станет практическим инструментом российской дипломатии как элемент «мягкой силы» в продвижении развития городов и налаживании связей между муниципальными образованиями по всему миру, в том числе по линии городов-побратимов», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Планируется, что ключевыми направлениями дискуссий на форуме станут вопросы российской повестки: перспективного обустройства и повышения качества среды опорных населенных пунктов по всей стране, включая конкретные инструменты развития малых городов и исторических поселений. Особое внимание будет уделено задаче обучения и кадровой подготовки команд муниципальных образований для реализации наилучших практик городского развития. Отдельное направление программы будет посвящено разработке действенных мер по улучшению демографической ситуации и увеличению рождаемости в городах и населенных пунктах. Дискуссии и мероприятия, международной повестки будут направлены на укрепление муниципальной дипломатии и межпарламентского сотрудничества.

МВД из-за гаджетов изменит сдачу экзаменов на права. Нарушителей год не будут допускать к пересдаче
МВД введет наказание за использование гаджетов на водительских экзаменах
Львовский авиационно-ремонтный завод выведен из строя «Орешником». Военная операция, день 1419-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1419-й день
В посольстве РФ отреагировали на вызов посла в МИД Армении из-за Соловьева
Женщина написала на лбу слово и не смогла улететь из Варшавы в Цюрих
Посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме
Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в России
Легенда ЦСКА дал совет молодым футболистам
Раскрыт секрет успеха русско-американского гения фигурного катания Ильи Малинина
Долину обвинили в незаконном использовании участка в Подмосковье
Известный тренер не верит в допуск российских фигуристов на международные турниры
Игорь Крутой признался в любви Раймонду Паулсу
Начальник Генштаба Британии признал недостаточную боеспособность британской армии
Во Франции предположили, зачем ЕС понадобилась 100-тысячная армия
В Британии рассказали, ведется ли разработка планов по отправке военных в Гренландию
Депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством»
На Западе узнали, почему силы ПВО Венесуэлы не среагировали на вторжение США
В «Динамо» сообщили, кто из игроков начнет сборы со второй командой
Россиянин прилетел на Бали ради омовения в источнике и год лечился от инфекции
Мужчина провел обряд очищения в источнике на Бали и поплатился
Российский режиссер вспомнил, как его мюзикл поставили на Бродвее
Президент Мексики оценила возможность военных действий США в своей стране
«Исторический уровень»: Зеленский сделал заявление о гарантиях Украине от США
На Украине установили личность школьника, устроившего резню в одной из школ Киева
«Все зависит от них»: в Госдуме прокомментировали возвращение Валиевой и Трусовой в спорт
В одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА
«Загадочная смерть». На Кипре обнаружено тело сотрудника посольства России
Посольство России на Кипре сообщило о смерти своего сотрудника
Президент Молдавии заявила, что голосовала бы за объединение с Румынией
Ларису Долину выселят из квартиры с помощью приставов. Когда она съедет?
Долина сообщила приставам о готовности добровольно передать квартиру Лурье
Как автокомпании переписали ценники из-за НДС и утильсбора
Глава Автостата Целиков: в ближайшие два месяца цены на автомобили не снизятся
Хамство в чате — повод для штрафа. Какие оскорбления обойдутся россиянам дороже всего
Российский посол задал фон дер Ляйен один вопрос после ее слов о мире на Украине
«Золотой возраст»: Алене Хмельницкой — 55
«Я уже старый и могу сказать правду». Как сегодня живет Раймонд Паулс
Композитору Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет
Мне постоянно холодно — это сигнал о болезни или все в порядке? Отвечает врач
«В спорте ты должен быть злым». Интервью с известным тренером фигуристов Давыдовым
Тренер Давыдов призвал фигуристку Самоделкину помнить, чему ее научили в России
«Необходимо полномасштабное включение США». Почему Украина не может сбить «Орешник»?
Полковник Ходаренок: у ВСУ нет эффективных средств ПРО для борьбы с «Орешником»
«Ты меня душила, я брыкался». Что известно о разрыве Саши Теслонда и Лизы Барашик
Кто такие Саша Теслонд и Лиза Барашик, и почему их расставание стало трендом в соцсетях
МРОТ в 2026 году: на сколько вырос и как это отразится на доходах
Сколько составляет минимальный размер оплаты труда в 2026 году и на что он влияет
