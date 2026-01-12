Путин подписал Указ о проведении Международного муниципального форума в расширенном формате

Президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодном проведении Международного муниципального форума (ММФ) с участием партнеров из дружественно настроенных муниципальных образований по всему миру. Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия Указом Главы государства назначен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Форум станет международной деловой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов развития современных городов не только на муниципальном уровне, но и в более широком плане в рамках двустороннего и многостороннего формата сотрудничества России с зарубежными государствами. Организатором ММФ выступит Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«В 2025 году мы провели форум в формате «БРИКС плюс/аутрич», в котором приняли участие свыше 5300 человек, в том числе 653 мэра городов и руководителя муниципальных образований, 2500 представителей из 83 регионов России, а также 1450 зарубежных участников из 75 стран мира. В соответствии с Указом Президента России форум будет проходить в широком формате, так как сегодня продолжается межмуниципальный диалог России с партнерами, направленный на улучшение экономического благополучия, качества жизни и здоровья граждан. Форум станет практическим инструментом российской дипломатии как элемент «мягкой силы» в продвижении развития городов и налаживании связей между муниципальными образованиями по всему миру, в том числе по линии городов-побратимов», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Планируется, что ключевыми направлениями дискуссий на форуме станут вопросы российской повестки: перспективного обустройства и повышения качества среды опорных населенных пунктов по всей стране, включая конкретные инструменты развития малых городов и исторических поселений. Особое внимание будет уделено задаче обучения и кадровой подготовки команд муниципальных образований для реализации наилучших практик городского развития. Отдельное направление программы будет посвящено разработке действенных мер по улучшению демографической ситуации и увеличению рождаемости в городах и населенных пунктах. Дискуссии и мероприятия, международной повестки будут направлены на укрепление муниципальной дипломатии и межпарламентского сотрудничества.