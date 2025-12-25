На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Партнерский материал

В семейном комплексе «Адмирал» возводят стены первого этажа

Пресс-служба «Галс-Девелопмент»
erid: 2Ranymrq418

В первом квартале жилого комплекса бизнес-класса «Адмирал» от ГК «Галс-Девелопмент» приступили к возведению монолитного каркаса. Работы по устройству вертикальных конструкций и плит перекрытий первого этажа начались с 19-этажной секции корпуса 1.4.

Параллельно продолжается заливка бетона в фундамент соседнего корпуса 1.3 на 13 этажей. Всего в подземную часть планируется залить не менее 9 700 кубометров бетона. Под будущими башнями на 47 и 42 этажей началось устройство свайного поля. Монолитные работы во всех корпусах первого квартала планируют завершить к февралю 2027 года.

Жилой комплекс «Адмирал» расположен в кластере «Южный порт» в 300 метрах от транспортного узла «Печатники». В него входят три жилых квартала почти на 5000 квартир с подземным паркингом, кладовыми, закрытыми дворами по 5 000 кв. м и пешеходным зеленым бульваром.

На территории комплекса будет построена школа и детский сад на 875 детей. Под благоустройство и озеленение отводится 64% территории комплекса. Рядом с жилой застройкой появится бизнес-центр с собственной общедоступной инфраструктурой.

В первом квартале будет 1489 квартир площадью от 29 до 99 кв. м – от студий до четырехкомнатных лотов с лоджией, мастер-спальней или видами на три стороны света. Благоустройство внутреннего двора в морском стиле вдохновлено идеей зеленых архипелагов с водными протоками. В его центре обустроят многофункциональную импровизированную «палубу» с пешеходной зоной, амфитеатром, скалодромом, качелями, гамаками и лекторием. На территории двора появятся детская площадка с интерактивными элементами, места для тихого отдыха и занятий спортом.

Ввод в эксплуатацию первого квартала «Адмирал» будет реализован в два этапа: корпуса 1.3 и 1.4 планируется ввести в декабре 2027 года, а оставшиеся два – в IV квартале 2028 года.

РЕКЛАМА

ООО «Специализированный застройщик «Галс-Шоссейная»
ИНН 7705930720
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

«Некультурно и озлобленно». В Кремле отреагировали на обращение Зеленского с пожеланием смерти
Песков назвал озлобленным рождественское обращение Зеленского
Россия получила от США обновленный мирный план по Украине. Военная операция, день 1401-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1401-й день
Приставы могут принудительно выселить Долину
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк
Российские дилеры распродали почти все автомобили Xcite
Тысяча рублей стала причиной нападения пьяного мужчины на знакомую в Твери
Сотрудники ФСБ посетили главу Кронштадтского района Петербурга
Сбер разместил ЦФА на денежный поток по кредиту юридического лица
Нигер запретил выдавать визы гражданам США
В Госдуме заявили, что Валиевой будет тяжело восстанавливаться
На Украине военкомы открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом
Мужчина выиграл в лотерею $1,8 млрд в канун Рождества
В России рекордно выросли продажи подержанных пикапов
Экс-замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
«Репрессия и притеснение»: Захарова прокомментировала арест россиянина в Латвии
НАТО подняло авиацию из-за полета российских бомбардировщиков
В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы
Пашинян раскрыл детали строительства «маршрута Трампа»
Клиенты Совкомбанка смогут пользоваться автоматизированной системой налогообложения
Долина согласилась съехать из проданной квартиры
Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»
Максим Матвеев вернется к роли психотерапевта в «Триггере»
В Саратове восстановлена штатная работа ТЭЦ-5
Ветеран ЦСКА рассказал, кто выиграет от обмена игроками с «Зенитом»
Квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде
Казахстан опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета у Актау
ВСУ обстреляли гуманитарный конвой из Дагестана. Есть жертвы
В ходе удара ВСУ погиб замглавы Шамильского района Дагестана
Захарова заявила, что Украина вернет долг ЕС «натурой»
В России объяснили для чего США установили срок в 90 дней для окончания конфликта
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
На границе Таджикистана и Афганистана в перестрелке погибли пять человек. От талибов потребовали извинений
На таджикско-афганской границе произошли бои, есть погибшие
«Москва слезам не верит»: умерла Вера Алентова
Россиянам рассказали, как снять с себя вину за ДТП на снежной трассе
ЛДПР не будет продавать кассеты с песнями Жириновского
Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из проданной квартиры. Онлайн
Мосгорсуд рассматривает дело о квартире певицы Ларисы Долиной — онлайн-трансляция
«Операция «Последняя лампочка». Почему участились удары по Украине и России?
Полковник Ходаренок: массированные удары по Украине станут ежесуточными
Не успевает собрать вещи. Лурье не разрешила Долиной пожить в проданной квартире
Адвокат Свириденко: Долина просила дать ей пожить в квартире несколько месяцев
«Кто-то остался на территории»: власти Гданьска не смогли попасть в закрытое консульство России
В Польше не смогли изъять здание закрытого консульства России в Гданьске
