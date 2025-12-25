В семейном комплексе «Адмирал» возводят стены первого этажа

В первом квартале жилого комплекса бизнес-класса «Адмирал» от ГК «Галс-Девелопмент» приступили к возведению монолитного каркаса. Работы по устройству вертикальных конструкций и плит перекрытий первого этажа начались с 19-этажной секции корпуса 1.4.

Параллельно продолжается заливка бетона в фундамент соседнего корпуса 1.3 на 13 этажей. Всего в подземную часть планируется залить не менее 9 700 кубометров бетона. Под будущими башнями на 47 и 42 этажей началось устройство свайного поля. Монолитные работы во всех корпусах первого квартала планируют завершить к февралю 2027 года.

Жилой комплекс «Адмирал» расположен в кластере «Южный порт» в 300 метрах от транспортного узла «Печатники». В него входят три жилых квартала почти на 5000 квартир с подземным паркингом, кладовыми, закрытыми дворами по 5 000 кв. м и пешеходным зеленым бульваром.

На территории комплекса будет построена школа и детский сад на 875 детей. Под благоустройство и озеленение отводится 64% территории комплекса. Рядом с жилой застройкой появится бизнес-центр с собственной общедоступной инфраструктурой.

В первом квартале будет 1489 квартир площадью от 29 до 99 кв. м – от студий до четырехкомнатных лотов с лоджией, мастер-спальней или видами на три стороны света. Благоустройство внутреннего двора в морском стиле вдохновлено идеей зеленых архипелагов с водными протоками. В его центре обустроят многофункциональную импровизированную «палубу» с пешеходной зоной, амфитеатром, скалодромом, качелями, гамаками и лекторием. На территории двора появятся детская площадка с интерактивными элементами, места для тихого отдыха и занятий спортом.

Ввод в эксплуатацию первого квартала «Адмирал» будет реализован в два этапа: корпуса 1.3 и 1.4 планируется ввести в декабре 2027 года, а оставшиеся два – в IV квартале 2028 года.

РЕКЛАМА

ООО «Специализированный застройщик «Галс-Шоссейная»

ИНН 7705930720

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф