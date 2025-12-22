В Каире завершилась вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка

19–20 декабря в столице Египта Каире состоялась вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Во встрече в таком формате, которая впервые состоялась на Африканском континенте, приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств 52 африканских государств и исполнительных органов 8 региональных интеграционных объединений. Оператором конференции с российской стороны выступил Фонд Росконгресс.

Главным событием стало пленарное заседание под сопредседательством Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Министра иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадра Абдельати. Были зачитаны приветственные послания Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха Сиси.

Подводя итоги конференции, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил общее для наших стран видение более справедливого мироустройства – «свободного от диктата и двойных стандартов», основанного на уважении норм международного права и принципов устава Организации Объединенных Наций. «Выступаем за обеспечение более справедливой представленности африканцев в глобальной системе принятия решений, в том числе в Совете Безопасности ООН», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Участники конференции провели сверку часов по наиболее актуальным вопросам международной и российско-африканской повесток с акцентом на выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, утвержденного на втором Саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году. Особое внимание было уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.

«Еще в 2019 году, когда Саммит и Экономический форум Россия – Африка впервые состоялись на федеральной территории «Сириус» и собрали официальных представителей всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств, было принято решение, что встречи в таком формате будут регулярными и проводиться раз в три года», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках Форума партнерства Россия – Африка Антон Кобяков. «Президент России уделяет особое внимание странам Африканского континента, углубляя стратегическое партнерство между нами, развивая экономические и гуманитарные связи, помогает укреплению суверенитетов африканских стран и их безопасности. Направления взаимодействия России и стран Африки были заданы решениями саммитов 2019 и 2023 годов, а для их эффективной реализации был учрежден Форум партнерства Россия – Африка. В прошлом году в первый раз состоялась министерская конференция в рамках этого Форума, и мы видим, что и этот формат особо актуален. Итоги второй конференции в Каире показали, что наша страна и наши партнеры на Африканском континенте вместе выстраивают равное, взаимовыгодное и ориентированное на общее будущее партнерство не на годы, а на десятилетия вперед», – добавил он.

По итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка принято совместное заявление, отражающее общие подходы к решению глобальных проблем, обоюдный настрой на укрепление многопланового сотрудничества с прицелом на качественную подготовку Саммита Россия – Африка в 2026 году.

На полях конференции состоялись переговоры Сергея Лаврова с африканскими коллегами, подписан ряд двусторонних документов. Проведено тематическое мероприятие с участием российских и африканских профильных ведомств и организаций, направленное на раскрытие потенциала трехстороннего сотрудничества Россия – Египет – Африка в 2026 году в торгово-экономической и образовательной сферах, которое стало выездной сессией Петербургского международного экономического форума. Диалог «Укрепление трехстороннего сотрудничества» был организован Международной платформой Фонда Росконгресс Roscongress International и стал частью предварительного мероприятия на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка наряду с презентацией Египетского агентства по вопросам партнерства в целях развития (EAPD).

В честь конференции состоялся торжественный концерт с участием египетских и российских артистов, который стал еще одним доказательством дружбы и взаимопонимания между Россией и Египтом, а также всеми странами Африканского континента.

Россией и Египтом накоплен богатый опыт успешного сотрудничества, доказавший, что общие цели объединяют сильнее любых препятствий. Состоявшаяся в Каире вторая министерская конференция Россия – Африка станет импульсом для реализации перспективных планов, укрепления позиций российского и африканского бизнеса на мировом рынке и обеспечит общий вклад в процветание народов.