С 10 по 13 февраля 2026 года на площадке Президентской Академии в Москве состоится первый Международный конгресс государственного управления. Его миссия – стать центром формирования лучших практик, определения ключевых векторов развития и практических задач с целью повышения качества государственного управления.

На площадках Конгресса соберутся более 1200 участников: руководители ключевых блоков Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, главы регионов и муниципальных образований, парламентарии, топ-менеджеры госкорпораций и крупнейших отечественных компаний из бизнес-среды, эксперты международного уровня в сфере управления, общественные деятели, представители научного и экспертного сообщества, а также молодежные лидеры.

Организатором мероприятия выступает Президентская Академия при поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента России. Партнер мероприятия - Фонд Росконгресс.

«В современном мире, в котором нас окружает огромный объем информации, эффективное управление может строиться только с использованием цифровых технологий. Они позволяют быстрее обрабатывать данные и принимать более качественные решения. Сегодня Правительство применяет цифровую модель управления, которая позволяет последовательно улучшать показатели выполнения поручений Президента, госпрограмм, нацпроектов. А это значит – вовремя строить дороги, запускать новые школы и больницы. Конгресс – это уникальная площадка для обмена опытом, получения обратной связи и демонстрации самых эффективных технологий госуправления для различных ветвей и уровней власти» - отметил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Программа Конгресса будет выстроена вокруг шести тематических векторов, охватывающих ключевые аспекты современного государственного управления: развитие государственной гражданской службы, цифровизация государственного управления, региональные и муниципальные практики, регуляторная политика как инструмент снижения административной нагрузки на бизнес, государство для людей и стратегическое управление приоритетами. В рамках этих векторов будут обсуждаться как системные вопросы реформы госуправления, так и конкретные управленческие решения и модели, показавшие эффективность на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

К ключевым задачам Конгресса относятся выработка практических механизмов укрепления взаимодействия между властью, бизнесом и наукой, а также синхронизация работы внутри вертикали власти – от руководителей федеральных министерств до специалистов муниципального уровня. Советник Президента России Антон Кобяков подчеркнул: «Сегодня как никогда важно объединить усилия государственной власти, экспертного сообщества и бизнеса на всех ступенях, координировать общие действия для укрепления и масштабирования лучших действующих практик. И, конечно, выработки новых подходов к управлению развитием страны. Конгресс станет уникальной площадкой, где профессиональный диалог превратится в реальные предложения и новые идеи».

Особенностью Конгресса станет практическая ориентация: около 30% программы составят образовательные интерактивные форматы, включая деловые игры по принятию управленческих решений, стратегические сессии и разборы реальных кейсов из управленческой практики. А сами сессии Конгресса будут структурированы не только по тематическим векторам, но и по трем сквозным направлениям: стратегирование (повышение эффективности целеполагания и выработка долгосрочных приоритетов), реализация (выработка и консолидация позиций между органами публичной власти для ускорения принятия решений) и транслирование (тиражирование достижений и модернизация механизмов обратной связи с обществом).

Отдельное внимание будет уделено молодежи в рамках специального тематического трека. По словам Ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, предстоящее событие во многом нацелено на решение кадровых вопросов и обсуждение принципов профессионального роста в целом: «…Мы рассчитываем на актуальный разговор о задачах, стоящих перед системой госуправления в ближайшей перспективе. Планируем обсудить ключевые принципы подготовки специалистов новой формации, тех, кто возьмет на себя ответственность за будущее страны».

Мероприятие призвано стать основной ежегодной площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и обучения управленцев, бизнеса и экспертов, ориентированных на достижение конкретных измеримых результатов.