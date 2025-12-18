Екатерина Диброва на V юбилейном научно-образовательном форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»: проект поддержки молодых ученых получает стратегическое развитие.

15 декабря в конгресс-центре Сеченовского университета состоялся V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Его организаторами выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения России, Министерства образования и науки РФ, Фонда Президентских грантов. За научное сопровождение отвечают Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Форум является флагманским мероприятием проекта «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ».

Площадка собрала сотни участников и тысячи зрителей трансляции – студентов медицинских вузов России, двадцать лауреатов конкурса «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»-2025, авторитетных российских ученых-медиков, представителей власти и технопарков.

Торжественной частью стала церемония награждения победителей конкурса Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» и заслуженных деятелей науки России. В этом году к наградам за вклад в развитие медицины представили ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергея Лукьянова и президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Форум открылся выступлением заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко.

Проект, инициатором которого выступает Международный Фонд развития биомедицинских технологий имени академика В.П. Филатова, год от года доказывает свою востребованность. Миссия его очень важная — отбор наиболее одаренной молодежи и создание условий для их реализации. Сегодня молодому ученому важно не просто попасть в науку, но и остаться в ней, активно и плодотворно развиваться, в чем государство, несомненно, должно оказывать поддержку, создавая научные школы, сетевые лаборатории, систему наставничества и прозрачные карьерные маршруты, - отметила Инна Святенко.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в своем выступлении обозначила молодых ученых движущей силой прогресса, а их важнейшей задачей - поиск платформенных решений:

Очень важно, когда вы комплексно и междисциплинарно, а эта площадка вам позволяет именно так взаимодействовать друг с другом, создаете платформенные решения. Они дают возможность выполнить те задачи, которые ставит перед вами жизнь, ставит страна, ставит глава нашего государства - технологический суверенитет и технологическое лидерство нашей державы. Особую гордость вызывает то, что «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» - одна из программ поддержки молодых ученых, но в отрасли здравоохранения становится самой яркой, самой мощной, - сказала Татьяна Семенова.

Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова в интервью СМИ обозначила планы дальнейшего развития «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ». При сохранении генеральной линии - сопровождение от начала проекта до конечного результата, акселерационная программа, добавятся новые векторы:



Главной целью Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» является сопровождение проектов от начала до конечного результата. Это акселерационная программа, инвесторы, и те организации, которые хотели бы поддержать медицинские инновации и прогрессивную молодежь. Мы выстроили взаимодействие с индустриальными площадками. Международное направление, которое мы открываем со следующего года, безусловно имеет вес, поскольку обмен опытом и научно-образовательными программами между странами помогает расширять кругозор и возможности молодых ученых, - сказала Екатерина Диброва.

С напутственным приветствием на Форуме выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: «Те, кто изучает неизведанное, создает новые уникальные технологии, разрабатывает лекарственные препараты и средства реабилитации сегодня особенно востребованны-это наша молодая ученая поросль. Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» помогает не только вам-будущему нашей науки и здравоохранения, позволяет всем гражданам уже в ближайшее время получить необходимую помощь, качественное и современное лечение».

Участников и гостей также приветствовала руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева. Она выразила убежденность, что служение через профессию — понятный для молодого поколения механизм, который формирует уверенность в том, что они будут полезны обществу и людям, оставят след в истории.

Советник директора НМИЦ ТПМ Минздрава России, наставник программы «доращивания» проектов, которую Фонд открыл в этом году, Алексей Веремеев, презентовал новый проект. Это разработка Фонда им. В.П. Филатова, при поддержке союза Превентмед: IT-акселератор проектов «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Платформа позволит отслеживать динамику развития проектов, своевременно получать полезную информацию, держать связь с наставниками и будущими индустриальными партнерами.

Форум продолжился масштабной научной программой, которая впервые в истории проекта проходила в двух залах. Команды экспертов представили передовые решения в различных направлениях медицины. Так, в рамках основной программы директор научно-образовательного центра клеточных технологий «Клеточные технологии» РУДН Алексей Люндуп рассказал, почему именно биомедицина является главным драйвером современного здравоохранения. Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов уделил внимание передовым технологиям в сфере здравоохранения - телемедицине, роботизации и использованию искусственного интеллекта в медицинской практике. Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай рассказал о медицинских биотехнологиях на рубеже 2025-2026 гг. Генеральный директор ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора Игорь Иванов выступил с докладом «Искусственный интеллект в медицинской практике».

Вторая научная программа собрала врачей интегративной и превентивной медицины. Специалисты обменялись инновационными практиками для обеспечения активного долголетия, уже нашедшими клиническое применение: комбинированная генная терапия, клеточный иммунитет, аутопробиотики, иммунологические биомаркеры, пептидные комплексы и др.

Уже традиционно состоялся широкий биомедицинский модуль. В центре внимания спикеров - актуальные вопросы современной медицинской науки: генная терапия, биомедицинские подходы для активного долголетия, полипептидная и тканевая терапия, клеточные технологии, интеллектуальная собственность в медицинских проектах, развитие рынка медицинских изделий, а также пути эффективной интеграции новых разработок в клиническую практику.

Завершился Форум традиционным интерактивным квизом. В «Биомедицинской викторине» приняли участие 16 команд, 5 из них специально приехали в Москву из других городов.

По словам главного организатора форума - президента Фонда им. В.П. Филатова Екатерины Дибровой, за 5 лет проект Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» доказал свою эффективность, создав уникальную экосистему, направленную на выявление и поддержку прорывных разработок именно от молодых ученых-медиков.

Для этого Фонд им. В.П. Филатова запустил специальную программу «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ», в рамках которой при поддержке Фонда Президентских грантов участники программы, чьи научные проекты были признаны перспективными, с 9 по 16 декабря получили новые знания по технологическому предпринимательству, приняли участие в Российской неделе здравоохранения, выступили на телемосте с иностранными учеными и на круглом столе в Совете Федерации, посвященном актуальным мерам поддержки молодых ученых, посетили ведущие научные центры и лаборатории страны, представили свои разработки авторитетным российским ученым и потенциальным инвесторам.

В дальнейшем лауреаты «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» смогут стать участниками программы «доращивания» проектов Фонда им. В.П. Филатова, который реализует комплексные меры поддержки, выступая институтом развития для разработчиков медицинских решений.