Золотой стандарт: в Москве наградили HR лидеров России 2025 года

Премия ТОП50HR — ключевое событие в области HR, демонстрирующее вклад кадровых специалистов в развитие экономики и общества. Премия направлена на выявление и масштабирование самых передовых практик по управлению человеческими ресурсами и отмечает не только профессиональные достижения отдельных специалистов и команд, но и помогает формировать профессиональное сообщество эффективных HR-практиков.

Финальная часть Премии состоялась 15 декабря в Москве, в кластере «Ломоносов». В ней приняли участие более 450 человек. Программа была яркой, зрелищной и интенсивной. Она включала официальное открытие, выступление специальных гостей: Сарданы Авксентьевой, депутата Государственной Думы РФ; Марии Киселевой, трехкратной чемпионки Олимпийских игр, депутата МГД; и Татьяны Кожевниковой, кандидата экономических наук, HR директора Оргкомитета ЧМ по футболу FIFA 2018 в России; а также очные защиты финалистов в 8 номинациях, экспертные сессии по наиболее актуальным вопросам индустрии и торжественную церемонию награждения.

Выступая на открытии, генеральный директор и основатель Be brand people, а также основатель премии ТОП50HR Артем Дрыгант сказал, что организовать мероприятие такого масштаба было непросто, но команда справилась с этой задачей: «Когда мы только начинали этот проект в Москве, не думали, что он вырастет в премию федерального масштаба за какие-то полгода, с такими звездными спикерами в программе, максимально профессионального уровня экспертным жюри и топовыми финалистами. Мы не останавливаемся на этом дне-это только старт. У нас большие планы развития проекта, а также самого сильного сообщества HR страны. К примеру — региональные этапы ТОП50 HR по федеральным округам, форсайты, работа и развитие амбассадорской программы по всем регионам, которая уже сейчас показала колоссальный результаты и яркий интерес у отрасли, участие и работа в федеральных международных мероприятиях. Для того, чтобы деятельность по развитию человеческого капитала двигалась вперед, чтобы кейсы компаний, которые нам подаются, могли масштабироваться не только на столицу, но и дальше по нашей большой России».

Директор Национального конгресс-бюро, соорганизатора Премии, Сагид Заремуков подтвердил, что проведение Премии стало целым вызовом. Он подчеркнул, что команда намерена и дальше развивать проект, чтобы укрепить его статус как значимой отраслевой площадки.

Председатель экспертного совета премии ТОП50HR, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета, факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Тахир Базаров, в свою очередь, отметил, что «ТОП50HR — это пространство диалога. Взаимное обогащение между лидерами отрасли сегодня, внимание к Человеку государства, а также встреча с легендами нашей страны, такими как Анна Николаевна Шатилова. Нам с членами Экспертного Совета, Жюри и Амбассодорами Премии предстоит еще проанализировать Первое состоявшееся событие, чтобы HR-дискурс обязательно продолжить в новом году».

В рамках деловой программы ТОП50HR много говорили о самых разных аспектах HR-индустрии: трендах, проблемах, возможностях. Так, ИД «Аргументы и факты», генеральный информационный партнер Премии, провел на площадке собственный Public Talk, посвященный трендам в кадровом секторе. Гостями стали топ‑менеджеры в сфере HR и организационного развития ведущих компаний нашей страны: ВЦИОМ, RWB (Объединенная компания Wildberries&Russ), Агроэко, AstraZeneca и «Совкомбанк».

Вечерняя и основная часть Премии — это подведение итогов голосования экспертного совета и жюри, а также участников события. В финальную часть вышли 35 компаний. В упорной борьбе победителями стали:

• СПАО «Ингосстрах» победило в номинации «Цифровой HR»;

• АНО «Сахалин остров возможностей» взяло награду в номинации «HR и развитие территорий»;

• АО «ХК Тион» стало лучшим в номинации «HR-предприниматель»;

• Компания «Этажи» выиграла в номинациях «HR-функциональный эксперт» и «HR-лидер изменений»;

• ООО «БС Центр» победили в номинации «HR-генералист»;

• Erion — Экосистема МТС и компания «Этажи» взяли первое место в номинации «Стратегический HR»;

• Компания Nexute стала лучшей в номинации «Тандем HR — собственник».

• Победу в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам открытого зрительского голосования получили компания «Этажи» и Розничная сеть МТС (АО «РТК»).

Победители в специальных номинациях:

• Специальная номинация «Потенциал» учреждена Оргкомитетом Премии совместно с Фондом «Росконгресс» и экосистемой «Потенциал страны». Победителем стал ИД «Аргументы и факты».

• Специальная номинация «Охрана труда» учреждена Оргкомитетом Премии совместно с Всероссийской Неделей Охраны Труда (ВНОТ). Здесь победителем стало ООО «ГОИНВЕСТ».

• Специальная номинация «Самый технологичный HR» учреждена Оргкомитетом Премии совместно с Фондом «Сколково». Награду получила группа Erion — Экосистема МТС.

• Специальная номинация «Качество жизни» учреждена Оргкомитетом Премии совместно с МГУ им М.В. Ломоносова. Победителем в этой номинации стал ПАО «Банк ПСБ».

Специальная номинация «Качество жизни» направлена на выявление и награждение лучших лидеров HR, которые своим личным вкладом доказали наивысшую эффективность работы в направлении по созданию и реализации программ, направленных на социальное благополучие не только своих работников, но и членов их семей, тем самым, оказывая существенное влияние на улучшение качества жизни в регионах присутствия организации в целом, в частности на новых субъектах РФ.

Сотрудничество ПСБ с МГУ в рамках гранта Российского научного фонда — «Экономико-демографический анализ качества жизни населения России» позволяет проанализировать влияние программ социального благополучия работников на качество жизни населения. Исследование затрагивает такие национальные цели развития России, как «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Устойчивая и динамичная экономика».

Начальник управления социального благополучия Департамента персонала ПАО «Банк ПСБ» — генерального партнера Премии, Светлана Светличная в своей речи подчеркнула, что «признание на уровне ТОП50HR для нас очень важно, поскольку это признание профессионального и научного сообществ одновременно.

Имея более 5 млн клиентов во всех регионах Российской Федерации, создавая прочный фундамент для благополучия миллионов жителей нашей страны, Банк ПСБ просто не может не быть основой социального благополучия своих около 30 тысяч работников.

А учитывая, что практически весь комплекс льгот и мер социальных гарантий распространяется не только на работников, но и на членов их семей, можно предположить, что во всех регионах присутствия, особенно в новых субъектах и маленьких городах и населенных пунктах, Банк служит своего рода опорным институтом социально-экономического развития, положительно влияя на качество и образ жизни населения».

Торжественную церемонию награждения провел запоминающийся тандем: легенда российского кино и телевидения, невероятная Анна Шатилова и топ-ведущий мероприятий шоубизнеса Григорий Айриев.

Премия прошла при поддержке Фонда «Росконгресс», ВНОТ (Всероссийской недели охраны труда), под патронажем ТПП РФ.