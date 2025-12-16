В Доме Пашкова наградили лауреатов и победителей национальной премии Рунета

В Доме Пашкова 14 декабря состоялась церемония награждения лауреатов и победителей национальной Премии Рунета-2025, организованной Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Событие, традиционно подводящее итоги года в ИТ, собрало ведущих экспертов отрасли, представителей государственных органов, крупного отечественного бизнеса, МСП, общественных организаций, журналистов и представителей культурного сообщества.

В этом году на Премию поступило 900 заявок из 44 регионов России. Такой высокий интерес со стороны ИТ-сообщества, бизнеса, государственных органов и некоммерческих организаций демонстрирует значимость Премии как ключевой площадки для выявления и признания лидеров развития цифрового пространства страны. Экспертный совет оценивал вклад участников в 22 основных номинациях. В рамках Премии Рунета-2025 появились новые номинации для бизнеса, соответствующие современным трендам и вызовам цифровой трансформации, такие как: «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года», «Цифровое наследие» и другие.

Кроме того, заявочная кампания прошла в трех специальных номинациях: «Интернет на родном языке» – от стратегического партнера Координационного центра доменов .RU/.РФ, «За вклад в обучение ИИ» – от титульного партнера Премии Яндекс, «Дети в Рунете» – от Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Экономика Рунета по предварительным подсчетам РАЭК в 2025 году составит от 31 до 32 триллионов рублей. Прирост более чем на 30% относительно 2024 года, когда экономика составила 24,5 триллиона рублей. Много цифр. А что стоит за этими цифрами? За этими цифрами стоят люди и их судьбы, — подчеркнул в своем приветственном слове Генеральный директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев. — И за каждой победой, за каждым человеком стоит что-то большее. Стоит мечта. Мечта —это то, что мы сами можем превратить в цель, а достичь цель — с помощью конкретного алгоритма действий, своего рода — кода. Поэтому сегодня Премия Рунета о том, как мы мечтаем, побеждаем, о том, как мы достигаем тех или иных высот».

На торжественной церемонии награды победителям и лауреатам вручали высокопоставленные представители государства, общественных организаций, а также деятели культуры и блогеры: Александр Цыпкин, Дмитрий Масленников, Алексей Столяров, Карина Кросс, Мария Янковская, Милана Учайкина и многие другие.

Церемония стала частью масштабного события, выходящего за рамки награждения. Впервые в истории Премии прошел ИТ-бал с живым оркестром, объединивший лидеров ИТ-индустрии в рамках высокой культурной традиции. Состоялась благотворительная выставка картин «Галерея смыслов», созданных по мотивам Российского Интернет Форума. Вырученные средства направлены на развитие талантливой молодежи, обучающейся в Техническом колледже «Логос» при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре. Также в рамках вечера был официально дан старт Женскому клубу РАЭК, призванному создать сообщество женщин-предпринимателей в ИТ для реализации менторских программ.

Победителями в номинациях 2025 года стали:

Российский код — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов МАХ.

• Спецноминация «Патриотический проект в ИТ» — проект «5 эпох Донбасса». Проект передает «живую» историю страны через личные воспоминания непосредственных свидетелей и участников событий.

Социальные проекты — проект «Все для Победы» — инициатива поддержки бойцов на передовой СВО и мирных жителей новых и приграничных регионов.

• Спецноминация «Своим примером. Добрые сердца Рунета» – проект «Юности граница», рассказывающий о детях, которые словом и делом оказывают неоценимую помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

• Спецноминация «На одном языке. Здоровое поколение» — платформа «Доктор, у меня это». Платформа предоставляет доступную и аргументированную информацию о наиболее распространенных проблемах со здоровьем у молодежи.

• Спецноминация «Дети будущего. Объединяя традиции и технологии» — проект «Великое начинается с детства», направленный на привлечение внимания россиян к ценности детства как основы семьи, традиционных ценностей и будущего страны, вдохновляющий взрослых верить в детей, а детей — верить в себя.

• Спецноминация «Друг человека. ИТ -сервис для заботы о питомцах» — сервис «Моспитомец» на mos.ru, помогающий животным из городских приютов найти любящих хозяев, а жителям – подобрать питомца.

ИТ в медицине — «Платформа Третье Мнение», создающая клинически достоверную цифровую экосистему для здравоохранения, в которой искусственный интеллект повышает доступность качественной медицинской помощи.

• Спецноминация «Государственное ИТ-решение для здравоохранения» — Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, предоставляющая доступ гражданам Российской Федерации к юридически значимым электронным медицинским документам.

ИТ в туризме — Туристический сервис RUSSPASS с первой в России межрегиональной игрой в дополненной реальности.

• Спецноминация «ИТ-решение для анализа туристического потенциала регионов» — Информационно-аналитическая система «Туристский атлас», комплексный информационно-аналитический инструмент для наглядного представления и анализа рекреационного, инвестиционного, логистического и иного потенциала региона.

Электронная коммерция — решение Avito Branded Delivery для прямого подключения партнеров к логистике «Авито Доставки».

Креативные индустрии — форум «Российская креативная неделя», площадка, где задаются тренды, формируется повестка будущего и проектируются решения для отрасли.

• Спецноминация «Развитие креативной экономики регионов» — проект «Креативный Дальний», разрушающий стереотипы о дальневосточных регионах.

Отечественные видеоигры — игра «Земский собор». Проект поднимает важнейшие темы национального выбора, исторической памяти и культурной самобытности.

• Спецноминация «Популяризация отечественных видеоигр» — Ростелеком.Игры, каталог с более чем 5 000 игр на ПК.

Информационная безопасность — проект «Кибер-бабушка», использующий ИИ для защиты абонентов от атак мошенников, и решение PT Dephaze, позволяющее построить надежную киберзащиту и обеспечить киберустойчивость своего бизнеса

Журналистский проект в ИТ — команда АО «Коммерсантъ». Команда проекта развивает экосистему новостных и аналитических форматов в социальных сетях, делая контент «Коммерсанта» доступным, динамичным и актуальным для цифровой аудитории.

Блогерский проект в ИТ — Академия блогеров — проект для авторов, которые хотят развивать и монетизировать свой блог на RUTUBE.

• Спецноминация «Документальный проект: время блогеров» — цикл документальных фильмов «СВОи», проект-исследование современный молодежи на примере жизни молодых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, участвующих в СВО.

Сайт года — Арт-проект «В начале было...»

Платформа с доступной и понятной информацией о сложных исторических событиях, актуально представленных для молодежи, которая может не знать много о недавней истории.

Приложение года — Алиса AI, предоставляющая бесплатный доступ к искусственному интеллекту.

«Наша миссия сделать ИИ доступным для десятков миллионов пользователей. Звание «Приложение года» — не просто награда, а подтверждение того, что команда движется в правильном направлении. Мы очень рады, что эксперты признали наш вклад в развитие отечественных нейросетей, назвав приложение Алиса AI лучшим», — Марьяна Гланштейн, CPO Алисы.

• Спецноминация «Приложение для популяризации достижений России» — мобильное приложение «Хорошие новости», формирующее позитивное информационное поле в российских социальных сетях.

Облачное решение года — Модуль управления документацией Mos.Wiki на облачной платформе для разработки и развития программного обеспечения Mos.Hub.

Исследовательский проект года в ИТ — «Кибериспытание Экспресс» — объективная оценка защиты от киберугроз.

• Спецноминация «Исследование глобального цифрового пространства» — аналитическое исследование «Будущее Интернета» про ключевые явления в глобальном цифровом информпространстве, определяющие настоящее и формирующие будущее главной сквозной технологии XXI века.

• Спецноминация «Исследование цифровой городской среды» — дайджест «Тренды развития умных городов» — исследовательский проект в сфере применения цифровых технологий в умных городах, который не имеет аналогов в стране.

Цифровое наследие — интернет-энциклопедия «РУВИКИ», первая российская интернет-энциклопедия, сочетающая энциклопедическую достоверность и искусственный интеллект.

• Спецноминация «Сервис для сохранения исторической памяти» — сервис «Блокада Ленинграда» в мини-приложении «Я здесь живу», первый полнофункциональный цифровой памятник подвигу ленинградцев.

• Спецноминация «Сервис для сохранения семейной памяти» — спецпроект «Сохраните на память» Hi-Tech Mail. Миссия спецпроекта – показать в ностальгическом формате и рассказать в легкой форме о том, как эту самую память сохранить, оцифровать, и передать будущим поколениям.

Образовательный проект в ИТ — Академия «вАЙТИ», делающая качественное ИТ-образование доступным благодаря бесплатному практическому формату.

• Спецноминация «Кадры для контента нового поколения» — специальный проект «Первый кубок нейроконтента», которая дополняет процессы цифровой трансформации экономики России и развития кадрового потенциала в области новых медиа и искусственного интеллекта.

• Спецноминация «ИТ-решение для образования» — образовательная инициатива «Мой Голос», направленная на повышение качества и эффективности образования через развитие культуры обратной связи и вовлеченного обучения.

• Спецноминация «Открытие года в ИТ-образовании» — Технический колледж «Логос», готовящий высококвалифицированных специалистов по востребованным техническим направлениям.

Уроки безопасности в Сети — KIBERone с тематическим уроком «KIBERбинго. Опасные группировки в Сети», направленным на формирование навыков безопасного поведения в интернете.

Цифровая безопасность семьи — настольная игра «Секретный агент Интернетыч», направленная на повышение уровня осведомленности детей и взрослых о потенциальных рисках и угрозах, возникающих в цифровом пространстве.

Будущее Интернета — проект «MediaGuard», чат-бот для обучения молодежи безопасному поведению в сети.

• Спецноминация «Профилактика онлайн-угроз: методическое пособие года» (Альянс) — методические рекомендации «Онлайн-вербовка подростков». Методические рекомендации посвящены проблеме онлайн-вербовки подростков в совершение правонарушений, а именно поджогов объектов инфраструктуры.

За вклад в обучение ИИ — Интернет-энциклопедия «РУВИКИ», внедряющая технологии искусственного интеллекта в привычные энциклопедические форматы.

Интернет на родном языке — проект «Корпус мансийского языка» НИИ информационных технологий ХМАО-Югры, представляющий онлайн-корпус текстов на мансийском языке, и Российский регистратор доменных имен «Ардис». Номинация организована РАЭК совместно с Координационным центром доменов .RU/.РФ.

Народное голосование в номинации «Лучший культурный проект Рунета» — Городская программа лояльности «Миллион призов», стимулирующая участие жителей в городских инициативах.

Rambler&Co — стратегический информационный партнер», «Лента.ру», «Газета.Ru» — информационные партнеры Премии Рунета.

Премия Рунета, организованная РАЭК, в очередной раз подтвердила статус ключевой площадки, которая не только отмечает лучшие цифровые достижения года, но и задает вектор для развития всей отечественной ИТ-индустрии, соединяя технологии, общество и культурные традиции.