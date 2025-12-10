На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Первый Российско-Эмиратский бизнес-форум состоялся в Дубае

В Дубае закончил работу Первый Российско-Эмиратский бизнес-форум, ставший ключевым событием в деловой повестке России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В работе форума, организованного Российско-Эмиратским деловым советом (РЭДС) и Фондом Росконгресс под брендом Международной платформы Фонда Roscongress International при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и инвестиционной группы «Марафон», приняло участие более 500 человек, включая глав ведущих компаний и инвестиционных фондов из России и ОАЭ, профильных министерств обеих стран и технологических стартапов.

В рамках форума был подписан ряд соглашений, которые помогут сформировать взаимодействие предпринимателей России и ОАЭ на годы вперед. Меморандум о сотрудничестве между РЭДС и Свободной экономической зоной Рас-эль-Хайма (RAKEZ) будет способствовать развитию взаимной торговли и реэкспортных потоков через логистическую кооперацию и использование RAKEZ в качестве базы для выхода российских компаний на рынки ОАЭ и третьих стран. Также было подписано соглашение о партнерстве РЭДС и Газпром-Медиа Холдинга по продвижению российского медиаконтента, образовательных проектов и бизнес-инициатив на рынке ОАЭ. Меморандум между РЭДС и Технологическим и инновационным парком Шарджи (Sharjah Technology and Innovation Park) создает условия для совместной в области инноваций, и устойчивого развития, включая запуск и ведение инновационного трека ОАЭ-Россия.

Ключевым событием форума стала пленарная сессия «Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ», модератором которой выступил Председатель РЭДС Александр Винокуров. Основными темами дискуссии стали экономическое взаимодействие и практические механизмы развития российско-эмиратских проектов, включая драйверы роста и новые возможности для бизнес обеих стран.

«Cегодняшний форум является отправной точкой для запуска нового этапа экономического партнерства ОАЭ и России — амбициозного и структурированного. Наши совместные бизнес-достижения и экономические успехи пока отстают от имеющегося потенциала. Хотя цифры инвестиций и товарооборота уже исчисляются десятками миллиардов долларов, нереализованный потенциал многократно больше — существует большой разрыв, который нам всем предстоит преодолеть», заявил глава РЭДС Александр Винокуров. «Именно для этого мы перезапустили работу Российско-Эмиратского делового совета».

В пленарной сессии приняли участие министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри; министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов; заместитель председателя инвестиционного фонда Абу-Даби ADQ Мансур Альмулла; глава Республики Татарстан Рустам Минниханов; председатель группы, главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем; член правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук; и генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, отметил: «Сегодня мы на различных уровнях ведем активный диалог с эмиратскими партнерами по поиску и продвижению новых взаимовыгодных проектов в таких сферах, как гражданская авиация, судостроение, нефтегазовое оборудование, космическая отрасль, цифровые технологии. В фокусе нашего внимания – проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу и основанные на промышленной кооперации, технологическом партнерстве. Уверен, что скоординированная работа позволит не только выйти на новый уровень двусторонних торгово-экономических отношений, но и создать возможности для продвижения на рынки третьих стран».

Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри прокомментировал: «Партнерство ОАЭ и России построено на открытости, взаимном уважении и последовательной приверженности практическому экономическому сотрудничеству. За последние несколько лет это партнерство значительно расширилось, демонстрируя устойчивость даже в периоды глобальной напряженности. Наши правительства и частный сектор продолжают находить новые возможности для совместной работы. Российский промышленный потенциал, научный опыт и большой рынок дополняют роль ОАЭ как глобального центра капитала, логистики и предпринимательства. В то же время ОАЭ дают явные преимущества российским компаниям, стремящимся расширить свою деятельность на Ближнем Востоке, в Африке и Азии».

Председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил значимость форума как площадки для прямого диалога между российскими и эмиратскими органами власти.

«Форум предоставил уникальную возможность для укрепления доверительных отношений между Россией и ОАЭ и развития диалога по ключевым направлениям — от торговли и логистики до промышленности и технологий. Это эффективный формат, где представители власти и бизнеса совместно обсуждают и вырабатывают практические решения для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Александр Стуглев.

Помимо пленарного заседания, форум включил панельные дискуссии, посвященные перспективам технологического сотрудничества и развитию торгово-логистических экосистем между Россией и ОАЭ. В сессии «Российско-Эмиратский трек инноваций: новая эра технологического сотрудничества» участники обсудили перспективные технологии для реального сектора, прорывные бизнес-модели и стратегии успешного выхода российских стартапов на международные рынки. Панельная дискуссия «Россия и ОАЭ: формирование экосистемы торговли и логистики будущего» была сосредоточена на создании новых транзитных коридоров, внедрении мультимодальных решений, диверсификации взаимной торговли и обмене опытом успешных проектов в логистике.

Спикеры форума обсудили инвестиционное взаимодействие России и ОАЭ, которое демонстрирует устойчивую положительную динамику. На протяжении последних лет значительно вырос товарооборот – как ожидается, по итогам 2025 года он превысит $10 миллиардов. Расширился спектр совместных проектов в промышленности, транспорте, логистике, АПК, цифровых технологиях, медицине и инвестициях. Сотрудничество развивается как в традиционных сферах, так и в инновационных направлениях, включая IT-стартапы. Согласно данным министерства экономики и туризма ОАЭ, в стране зарегистрированы более 13 500 компания из РФ, из них 2 000 получили лицензии в этом году.

Российско-Эмиратский бизнес-форум прошел в рамках 12-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая состоялась в Дубае. Мероприятие станет ежегодным – как ожидается, второй Российско-Эмиратский бизнес-форум может состояться в Москве в 2026 году.

