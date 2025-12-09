«Оренбургнефть» продолжает развивать самбо в Оренбургской области

«Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, помогла оборудовать новый спортивный зал для занятий самбо в общеобразовательной школе города Бузулук.

Борцовский ковер площадью 156 квадратных метров, переданный нефтяниками школе, изготовлен в соответствии с требованиями регламента Всероссийской федерации самбо специально для тренировок и соревнований.

В спортзале также установлена мягкая защита колонн высотой два метра, что позволит сделать тренировки максимально безопасными. Оснащение нового спортивного зала стало частью масштабной работы «Оренбургнефти» по поддержке юношеского спорта и воспитанию активного поколения.

На торжественном открытии зала состоялись показательные выступления юных самбистов – воспитанников городских спортивных школ, которым представители «Роснефти» вручили в подарок постер с автографом Федора Емельяненко, легенды смешанных боевых искусств, четырехкратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона России по боевому самбо.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке профессионального и любительского спорта, развивает детский и массовый спорт в регионах своего присутствия. Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо и вносит значительный вклад в популяризацию этого вида спорта на международной арене. За время сотрудничества при поддержке «Роснефти» проведены десятки крупных успешных международных турниров.

«Оренбургнефть» принимает активное участие в развитии спортивной инфраструктуры и поддержке талантливой молодежи в Оренбургской области. Предприятие организует массовые спортивные акции и соревнования Всероссийский легкоатлетический забег «Бузулукский полумарафон», забеги «Энергия бора» в Национальном парке «Бузулукский бор», соревнования по различным видам спорта, физкультурно-оздоровительные праздники для сотрудников и жителей региона.