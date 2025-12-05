На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Мемориальный комплекс первооткрывательницы башкирской нефти признан объектом культурного наследия

Мемориальный комплекс, посвященный скважине – первооткрывательнице башкирской нефти в г. Ишимбае Республики Башкортостан – официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Скважина №702, вошедшая в историю как «Вышка бабушка», дала первый промышленный приток башкирской нефти 16 мая 1932 года. Это событие положило начало масштабному развитию нефтедобычи в Республике Башкортостан и стало важной вехой в становлении отечественной нефтяной промышленности. Мемориал, увековечивающий это достижение, служит символом трудового подвига геологов и нефтяников, заложивших основы энергетического потенциала страны. В 2022 году «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») провела масштабную реконструкцию памятника - одной из главных достопримечательностей города.

Статуса объекта культурного наследия позволяет включить мемориал в региональные программы по сохранению историко культурного наследия и обеспечить дополнительную юридическую защиту, реставрационные работы в будущем.

«Роснефть» поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторического и культурного наследия регионов присутствия. Компания реализует масштабные социальные и культурные проекты, содействует реставрации памятников, развитию музейных пространств и просветительских программ. Такая деятельность – часть долгосрочной стратегии по укреплению связи между промышленным развитием и сохранением культурной идентичности территорий.

«Башнефть» на протяжении многих лет участвует в проектах по сохранению историко культурного наследия Башкортостана. В частности, при поддержке компании в 2018 году в городе Туймазы открыт памятник трудовому подвигу нефтяников. В 2024 году в городе Ишимбае реконструирована площадь Первооткрывателей башкирской нефти. В мае текущего года «Башнефть» заложила в Уфе Аллею башкирских нефтяников в честь подвигов работников отрасли в годы Великой Отечественной войны. Она находится у стелы «Уфа – город трудовой доблести» и обрамляет фотовыставку, которую организовала компания к 80-летию Победы.

Картина дня
«Ударная волна разнесла фасад»: в небоскребе «Грозного-Сити» произошел взрыв из-за удара дрона
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити» после атаки БПЛА
Российские военные взяли под контроль Безымянное в ДНР. Военная операция, день 1381-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1381-й день
«США предадут Украину». Европа призвала Зеленского не идти на уступки России
WSJ: лидеры ЕС предостерегли Зеленского от уступок России без гарантий от США
Названы лучшие телевизоры стоимостью до 17 тысяч рублей
Путин раскрыл долю нацвалют во взаиморасчетах России и Индии
Норвежская биатлонистка назвала решение CAS о допуске россиян на ОИ-2026 странным
В Петербурге произошли взрывы рядом с вокзалом
Новости и материалы
Москва и Нью-Дели подтвердили единство в борьбе с терроризмом
Политолог объяснил, почему Европа начала саботировать помощь Украине
Россия и Индия будут поощрять совместное производство запчастей для обслуживания вооружений
Развеян популярный миф о чистке зубов
В России связали снятие валютных ограничений с укреплением рубля
Моди заявил, что Индия выступает за долгосрочный мир на Украине
«Ее высказывания настораживают»: в Госдуме усомнились в украинской спортсменке
Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов за неделю
Раскрыты недельные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россия и Индия призвали к реформе Совбеза ООН
США назвали приоритетом восстановление стабильности в отношениях с Россией
Представлена клавиатура за 15 тысяч рублей с корпусом из орехового дерева
57-летняя Алика Смехова показала фигуру в обтягивающем платье
Захарова обвинила Евросоюз в «бандитизме» в вопросе конфискации активов РФ
Российские военные сбили более тысячи беспилотников ВСУ за неделю
Тимур Иванов попросил суд разъяснить суть иска об изъятии его имущества
Российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе
Жена Сарика Андреасяна покрасила режиссеру волосы в яркий цвет: «Вылитый Трахтенберг»
Все новости
В Госдуме объяснили, почему ЦБ снял ограничения на перевод средств в дружественные страны
Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом
В отношении замглавы «Яблока» Шлосберга возбудили новое уголовное дело
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Теперь вы знаете
Дочь и внучку Долиной вызвали в Верховный суд. Певица собралась «рассказать всю правду»
Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры
Просчитались в 10 раз. Концепция развития электромобилей в России с треском провалилась
Продажи электрокаров в РФ оказались в 10 раз ниже производственных целей кабмина
От «Афони» до «Настройщика»: лучшие роли Нины Руслановой
Театр балета Эйфмана впервые выступит в Индии при поддержке Сбера
«Готова на все за «робаксы». Как детская онлайн-игра Roblox превратилась в огромную порностудию
Психолог Орлова: родителю нельзя ругать ребенка, узнав о домогательстве в Roblox
Первые жертвы Бермудского треугольника: как пять самолетов США бесследно исчезли в полете
Пять американских торпедоносцев бесследно исчезли в Бермудском треугольнике 80 лет назад
Фуры везут инфляцию: на сколько подорожают товары в России из-за перевозок
Товары в России подорожают на 5% из-за регуляторных нововведений в перевозках
«Бельгия не будет нести риски самостоятельно». Брюссель назвал условия изъятия замороженных активов РФ
Парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ премьера изымать активы России
Израиль может выслать тысячи беженцев с Украины. Если до конца месяца Нетаньяху не продлит их статус
Haaretz: более 20 тысяч украинских беженцев под угрозой депортации из Израиля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами