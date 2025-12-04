На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Анонсирован V юбилейный научно-образовательный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

15 декабря 2025 года в конгресс центре Сеченовского университета пройдет V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Организаторы: Министерство здравоохранения России, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства образования и науки РФ, Фонда президентских грантов и АО «Экспоцентр». За научное сопровождение отвечают Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Форум — флагманское мероприятие проекта «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»».

В этом году Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» отмечает пятилетие. Масштабная площадка, ежегодно собирающая сотни молодых ученых-медиков, ведущих специалистов мирового уровня, лидеров индустрии и представителей органов власти в области медицины.

На повестке дня — актуальные вопросы современного здравоохранения, передовые биотехнологии и междисциплинарные направления медицины будущего.

Организаторы проведут две научные программы, в рамках которых команда экспертов представит передовые решения в различных направлениях медицины. Также пройдет награждение лучших проектов молодых команд со всей России, принявших участие в конкурсе «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»».

Откроют Форум выступления заместителя министра здравоохранения России Татьяны Семеновой и заместителя министра образования и науки РФ Ольги Петровой, а также приветственные слова от заместителя председателя Совета Федерации РФ Инны Святенко, уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва расскажет о целях и развитии проекта за 5 лет, участники Форума узнают о новых инструментах поддержки для молодых ученых в экосистеме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ».

О поколении здоровья и как меняется клиническая медицина под влиянием молодых ученых расскажет директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Оксана Драпкина. Директор ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Геннадий Сухих поделится с участниками своим видением перспектив развития регенеративной клеточной медицины. От директора научно-образовательного центра клеточных технологий «Клеточные технологии» РУДН Алексея Люндупа можно будет узнать, почему именно биомедицина является главным драйвером современного здравоохранения.

Большое внимание — междисциплинарному подходу в медицине, цифровизации. Об инжиниринге в здравоохранении расскажет советник генерального директора АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Олег Лавров. Своим опытом о предпринимательских навыках необходимых в сегодняшних реалиях для молодых инноваторов поделится проректор по научно-техническому развитию Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Екатерина Диброва, президент Фонда им. В.П. Филатова, академик РАЕН, член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике: «За пять лет проект Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» доказал свою эффективность, создав уникальную экосистему, направленную на выявление и поддержку прорывных разработок именно от молодых ученых-медиков».

Для этого Фонд им. В.П. Филатова запустил специальную программу «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ», в рамках которой при поддержке Фонда Президентских грантов участники программы, чьи научные проекты были признаны перспективными, с 9 по 16 декабря получат новые знания по технологическому предпринимательству, примут участие в Российской неделе здравоохранения, выступят на телемосте с иностранными учеными и смогут задать вопросы на круглом столе в Совете Федерации ФС, посвященном актуальным мерам поддержки молодых ученых, посетят ведущие научные центры и лаборатории страны, представят свои разработки авторитетным российским ученым и потенциальным инвесторам.

Проект поступательно развивается, в 2025 году был масштабирован — помимо основного конкурса и форума, добавились питч-сессии научных проектов в регионах, Всероссийский летний слет «РОССИЯ-СТРАНА УЧЕНЫХ. МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», открыта программа «доращивания», в рамках которой для участников подбирают индивидуальные инструменты развития. Создан IT-акселератор проектов «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Платформа позволит отслеживать динамику развития проектов, своевременно получать полезную информацию, держать связь с наставниками и будущими индустриальными партнерами.

Традиционно в программе Форума заявлен широкий биомедицинский модуль. В центре внимания спикеров — актуальные вопросы современной медицинской науки: генная терапия, биомедицинские подходы для активного долголетия, полипептидная и тканевая терапия, клеточные технологии, интеллектуальная собственность в медицинских проектах, развитие рынка медицинских изделий, а также пути эффективной интеграции новых разработок в клиническую практику.

У участников также будет возможность проверить свои знания в развлекательном формате в рамках «Биомедицинской викторины», в которой в прошлом году приняло участие 20 команд из 12 регионов России.

Впервые в программе Форума пройдет сессия «Трансляционные технологии медицины долголетия», которая соберет в зале «Абрикосов» экспертов и врачей превентивной, интеграционной медицины, которые обменяются инновационными практиками для активного долголетия, уже внедренными в клиническую практику.

Лауреаты и победители при сопровождении организаторов проекта становятся участниками ведущих мероприятий страны и отрасли, таких как ПМЭФ, Наукабиомед, Биопром, Российская неделя здравоохранения, проекты и разработки представляются на заседаниях рабочих групп Минпромторга России, на Ярмарке продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения и других. Инновационные клинические протоколы, представленные в проекте, успешно реализуются в клинической практике, в том числе в реабилитации бойцов СВО.

По завершении мероприятий лауреаты «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» смогут стать участниками программы «доращивания» проектов Фонда им. В.П. Филатова, который реализует комплексные меры поддержки, выступая институтом развития для разработчиков медицинских решений.

Более подробная информация о Форуме доступна на сайте.

Картина дня
В России заблокировали FaceTime. Россиянам предложили звонить по телефону
Роскомнадзор подтвердил блокировку работы FaceTime в России
Путин назвал очень полезной встречу с Уиткоффом. Военная операция, день 1380-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1380-й день
Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «большой угрозе»
В честь легенды ЦСКА установят бюст на Аллее славы
В результате пожара в автосервисе в Калининграде повреждено 10 машин
Россиянам назвали стоимость «Оливье на четверых» в 2025 году
Белорусские спортсмены отказались возвращаться на турниры без россиян
Новости и материалы
В Костроме мужчины с битой напали на сотрудников вокзала и избили одного из них
Титулованная российская гимнастка вывела первенца в свет
Сбер и УК «Первая» открыли российским инвесторам доступ к фондовому рынку Индии
Легенда «Спартака» посчитал странным переход капитана «Локомотива» в ЦСКА
Приставы очистили квартиру россиянки от 70 животных и одной вороны
Тодоренко вышла на сцену в мини-юбке через два месяца после родов
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
В Дагестане таможенники изъяли крупную партию афродизиака
В Москве мужчина застрял в унитазе
Верховный суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю
В Кремле не стали комментировать скандал с квартирой Долиной
В России рекордно подешевел сверхтонкий iPhone Air
Великобритания внесла в санкционный список Главное управление Генштаба ВС РФ
Названа цена кроссовера Evolute i-Joy нового поколения
В Индии раскрыли, кто может встретить Путина в аэропорту Нью-Дели
Саратовская пенсионерка ударила гостя ножом в грудь за отказ уходить
Подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС покинула пост ректора Колледжа Европы
Киркоров сравнил Дмитриенко с молодым Элвисом Пресли
Все новости
В Турции заявили о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре
Мужчина, живший в подмосковном рехабе 3 месяца, из-за истязаний похудел на 60 кг
Мединского пригласили в Московский зоопарк познакомиться с капибарами
Европейские лоукостеры прогнозируют на Украине бум «катастрофического туризма»
Как «бабка-террор» пошел в народ и мутировал: 3 разновидности схемы
Теперь вы знаете
В Госдуме высказались о репутации Долиной после скандала с квартирой
12 лучших фильмов Жан-Люка Годара – одного из важнейших режиссеров в истории
Оперативная память кратно подорожала. Вырастут ли цены на смартфоны и ноутбуки?
Аналитик Муртазин: в 2026 году техника в России подорожает на 35%
«На одном двигателе снижаюсь»: как в Домодедово разбился дагестанский Ту-154
Ту-154 «Авиалиний Дагестана» разбился в Домодедово 15 лет назад
Российский разработчик ПО вышел на фондовый рынок
«Теперь многое против Украины». Трампу доложили о переговорах в Москве
Трамп: условия мирного договора для Украины ухудшились
«Безопасность против России»: глава МИД Польши заявил об упразднении Совета Россия — НАТО
Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета Россия — НАТО
4 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 4 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами