Анонсирован V юбилейный научно-образовательный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

15 декабря 2025 года в конгресс центре Сеченовского университета пройдет V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Организаторы: Министерство здравоохранения России, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства образования и науки РФ, Фонда президентских грантов и АО «Экспоцентр». За научное сопровождение отвечают Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Форум — флагманское мероприятие проекта «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»».

В этом году Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» отмечает пятилетие. Масштабная площадка, ежегодно собирающая сотни молодых ученых-медиков, ведущих специалистов мирового уровня, лидеров индустрии и представителей органов власти в области медицины.

На повестке дня — актуальные вопросы современного здравоохранения, передовые биотехнологии и междисциплинарные направления медицины будущего.

Организаторы проведут две научные программы, в рамках которых команда экспертов представит передовые решения в различных направлениях медицины. Также пройдет награждение лучших проектов молодых команд со всей России, принявших участие в конкурсе «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»».

Откроют Форум выступления заместителя министра здравоохранения России Татьяны Семеновой и заместителя министра образования и науки РФ Ольги Петровой, а также приветственные слова от заместителя председателя Совета Федерации РФ Инны Святенко, уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва расскажет о целях и развитии проекта за 5 лет, участники Форума узнают о новых инструментах поддержки для молодых ученых в экосистеме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ».

О поколении здоровья и как меняется клиническая медицина под влиянием молодых ученых расскажет директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Оксана Драпкина. Директор ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Геннадий Сухих поделится с участниками своим видением перспектив развития регенеративной клеточной медицины. От директора научно-образовательного центра клеточных технологий «Клеточные технологии» РУДН Алексея Люндупа можно будет узнать, почему именно биомедицина является главным драйвером современного здравоохранения.

Большое внимание — междисциплинарному подходу в медицине, цифровизации. Об инжиниринге в здравоохранении расскажет советник генерального директора АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Олег Лавров. Своим опытом о предпринимательских навыках необходимых в сегодняшних реалиях для молодых инноваторов поделится проректор по научно-техническому развитию Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Екатерина Диброва, президент Фонда им. В.П. Филатова, академик РАЕН, член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике: «За пять лет проект Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» доказал свою эффективность, создав уникальную экосистему, направленную на выявление и поддержку прорывных разработок именно от молодых ученых-медиков».

Для этого Фонд им. В.П. Филатова запустил специальную программу «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ», в рамках которой при поддержке Фонда Президентских грантов участники программы, чьи научные проекты были признаны перспективными, с 9 по 16 декабря получат новые знания по технологическому предпринимательству, примут участие в Российской неделе здравоохранения, выступят на телемосте с иностранными учеными и смогут задать вопросы на круглом столе в Совете Федерации ФС, посвященном актуальным мерам поддержки молодых ученых, посетят ведущие научные центры и лаборатории страны, представят свои разработки авторитетным российским ученым и потенциальным инвесторам.

Проект поступательно развивается, в 2025 году был масштабирован — помимо основного конкурса и форума, добавились питч-сессии научных проектов в регионах, Всероссийский летний слет «РОССИЯ-СТРАНА УЧЕНЫХ. МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», открыта программа «доращивания», в рамках которой для участников подбирают индивидуальные инструменты развития. Создан IT-акселератор проектов «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Платформа позволит отслеживать динамику развития проектов, своевременно получать полезную информацию, держать связь с наставниками и будущими индустриальными партнерами.

Традиционно в программе Форума заявлен широкий биомедицинский модуль. В центре внимания спикеров — актуальные вопросы современной медицинской науки: генная терапия, биомедицинские подходы для активного долголетия, полипептидная и тканевая терапия, клеточные технологии, интеллектуальная собственность в медицинских проектах, развитие рынка медицинских изделий, а также пути эффективной интеграции новых разработок в клиническую практику.

У участников также будет возможность проверить свои знания в развлекательном формате в рамках «Биомедицинской викторины», в которой в прошлом году приняло участие 20 команд из 12 регионов России.

Впервые в программе Форума пройдет сессия «Трансляционные технологии медицины долголетия», которая соберет в зале «Абрикосов» экспертов и врачей превентивной, интеграционной медицины, которые обменяются инновационными практиками для активного долголетия, уже внедренными в клиническую практику.

Лауреаты и победители при сопровождении организаторов проекта становятся участниками ведущих мероприятий страны и отрасли, таких как ПМЭФ, Наукабиомед, Биопром, Российская неделя здравоохранения, проекты и разработки представляются на заседаниях рабочих групп Минпромторга России, на Ярмарке продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения и других. Инновационные клинические протоколы, представленные в проекте, успешно реализуются в клинической практике, в том числе в реабилитации бойцов СВО.

По завершении мероприятий лауреаты «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» смогут стать участниками программы «доращивания» проектов Фонда им. В.П. Филатова, который реализует комплексные меры поддержки, выступая институтом развития для разработчиков медицинских решений.

Более подробная информация о Форуме доступна на сайте.