На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

В «Роснефти» рассказали о развитии хоккея в Югре

Благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» (один из ключевых добывающих активов «Роснефти») воспитанники центров спортивной подготовки и школ олимпийского резерва в Югре получили новые комплекты хоккейной экипировки и инвентаря. Социальный проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством ХМАО-Югры.

Хоккеем – любимым зимним видом спорта в Югре – занимаются почти 12,5 тысяч человек. Спортивные школы более десяти районов и городов Югры при поддержке нефтяников обновили материально-техническую базу, а их воспитанники получили новые клюшки, шлемы, коньки, перчатки, куртки, спортивные баулы и другое необходимое снаряжение. Юные спортсмены получили возможность принимать участие во всероссийских соревнованиях. Проект нацелен на развитие и популяризацию хоккея среди детей и молодежи Югры.

В канун Дня российского хоккея в Школе олимпийского резерва г. Нижневартовска состоялся товарищеский матч между хоккеистами сборной предприятий «Роснефти» и городской командой юниоров. Счет матча отображался на профессиональных электронных табло, установленных в крытом корте при поддержке нефтяников. За хоккеистов болели школьники из Всероссийского «Движения Первых».

В честь праздника в Нижневартовске также состоялся «Кубок «Роснефти». На лед вышли сильнейшие команды предприятий Компании, работающих в Югре и на Ямале - «Самотлорнефтегаза», «РН-Юганскнефтегаза» и «РН-Пурнефтегаза». Соревнования стали праздником спорта для нижневартовцев. Мастер-класс для юниоров провели олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России Иван Телегин и лучшие хоккеисты команды «Самотлорнефтегаза». Детей научили элементам катания на коньках, приемам владения клюшкой и броскам шайбы.

«Роснефть» вносит значительный вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодежи и развитию этого вида спорта в стране. При поддержке дочерних предприятий Компании строятся современные спортивные объекты, организуются масштабные мероприятия, развивается корпоративная спортивная культура.

С 2011 года Компания является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции.

Картина дня
«США проиграли, Украина не пошла на уступки». Чем завершились переговоры во Флориде?
Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря
Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря. Военная операция, день 1377-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1377-й день
В Госдуме заявили о скорой блокировке WhatsApp. Одной из причин назвали утечку переговоров
Депутат Горелкин: WhatsApp могут заблокировать после утечки переговоров
Бывший сотрудник Rockstar Games слил в сеть кадры из GTA 6
Граната взорвалась в руке у подростка в школе под Екатеринбургом
Врачи достали из желудка мужчины зажигалку, которую он проглотил 30 лет назад
В Гвинее-Бисау запретили все акции протеста
Новости и материалы
Названы последствия безвизового режима между Россией и Китаем
Найден способ уничтожить раковые клетки, не повреждая здоровые
Лерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубеж
Фигуристы Гуменник и Петросян приняли приглашение МОК на Олимпиаду-2026
Тела девочки и двух мужчин нашли в гараже в Ленобласти
Банк России работает над открытием представительств в нескольких странах
СМИ: Уиткофф начал новую встречу с украинскими переговорщиками во Флориде
Политолог указал на безответственный подход Киева к переговорам в США
В Британии рассказали об опасениях Европы из-за встречи Путина и Уиткоффа
В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль с супружеской парой
Чекалин в суде признал вину
Трамп проведет совещание по Венесуэле
Ведущий «Тачки на прокачку» выступит в России
В Туле задержан боец ММА, оказавшийся лидером преступной группировки
Сбер нарастил число сделок секьюритизации потребительских кредитов
Ермаку запретили покидать Украину
Стало известно о попытке Ермака уволить главу СБУ
В Москве потребовали возбудить дело против журналиста «Медузы»
Все новости
В США заявили, что Индия нашла нового поставщика нефти вместо России
Ларису Долину пригласили в Госдуму
«Сделали из мухи слона»: директор Киркорова — о драке на открытии ГУМ-катка
«До политиков в Киеве никак не доходит». Какими должны быть гарантии безопасности для Украины?
Полковник Ходаренок назвал гарантией безопасности для Киева добрые отношения с РФ
Россиянам рассказали, как избавиться от стоящих во дворах рекламных «Газелей»
«Подумали, рванула заправка». В многоэтажке в Каспийске произошел взрыв после атаки БПЛА
В Каспийске на фоне атаки БПЛА произошел взрыв, пострадала девочка
Голос попугая Кеши: Геннадию Хазанову — 80
Большая матрица, плавающие линзы и ИИ: как выбрать смартфон для фото?
Глава Paris Photo Буржуа: фотографы-профессионалы все чаще используют смартфоны
Кто такие филантропы: что ими движет и как они меняют мир своими деньгами?
Зачем филантропы тратят состояния на помощь другим и чем они отличаются от альтруистов
Стресс или болезнь Паркинсона? Врач назвал главную причину нервных тиков
Невролог Парфенов: часто тики связаны со стрессом и эмоциональным напряжением
Кадры для АПК: почему важно знакомить школьников с современными аграрными технологиями
В российских школах ввели агротехнологический профиль обучения
Россияне уйдут на 12-дневные каникулы. Рабочая зима станет самой короткой за 20 лет
Депутат Бессараб напомнила о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом
Прощайте, Toyota и BMW: драконовский утильсбор вступил в силу
С 1 декабря вступил в силу новый порядок расчета утильсбора на иномарки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами