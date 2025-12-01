В «Роснефти» рассказали о развитии хоккея в Югре

Благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» (один из ключевых добывающих активов «Роснефти») воспитанники центров спортивной подготовки и школ олимпийского резерва в Югре получили новые комплекты хоккейной экипировки и инвентаря. Социальный проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством ХМАО-Югры.

Хоккеем – любимым зимним видом спорта в Югре – занимаются почти 12,5 тысяч человек. Спортивные школы более десяти районов и городов Югры при поддержке нефтяников обновили материально-техническую базу, а их воспитанники получили новые клюшки, шлемы, коньки, перчатки, куртки, спортивные баулы и другое необходимое снаряжение. Юные спортсмены получили возможность принимать участие во всероссийских соревнованиях. Проект нацелен на развитие и популяризацию хоккея среди детей и молодежи Югры.

В канун Дня российского хоккея в Школе олимпийского резерва г. Нижневартовска состоялся товарищеский матч между хоккеистами сборной предприятий «Роснефти» и городской командой юниоров. Счет матча отображался на профессиональных электронных табло, установленных в крытом корте при поддержке нефтяников. За хоккеистов болели школьники из Всероссийского «Движения Первых».

В честь праздника в Нижневартовске также состоялся «Кубок «Роснефти». На лед вышли сильнейшие команды предприятий Компании, работающих в Югре и на Ямале - «Самотлорнефтегаза», «РН-Юганскнефтегаза» и «РН-Пурнефтегаза». Соревнования стали праздником спорта для нижневартовцев. Мастер-класс для юниоров провели олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России Иван Телегин и лучшие хоккеисты команды «Самотлорнефтегаза». Детей научили элементам катания на коньках, приемам владения клюшкой и броскам шайбы.

«Роснефть» вносит значительный вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодежи и развитию этого вида спорта в стране. При поддержке дочерних предприятий Компании строятся современные спортивные объекты, организуются масштабные мероприятия, развивается корпоративная спортивная культура.

С 2011 года Компания является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции.